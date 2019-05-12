Когда в начале 1980-х годов немецкий китаист Майкл Кан-Акерманн занялся учреждением Гёте-Института в Пекине, это казалось такой же трудной задачей, как открыть подобное учебное заведение на Марсе, считает ученый.

По его словам, главная проблема заключалась в том, что немцам и китайцам, кажется, было известно друг о друге меньше, чем о Марсе.

Кан-Акерманн приехал в Поднебесную в 1975 году изучать китайскую историю, а позже перевел множество книг современных китайских писателей, которые стали в Германии бестселлерами, включая "Лютость зверя" Ван Шо и "Сухую реку" Мо Яня.

Он говорит, что учредить в Китае иностранный культурный центр было очень трудно, поскольку приходилось часто сталкиваться с недопониманием со стороны как властей, так и общественности. После нескольких лет переговоров первое отделение Гёте-Института в Китае открылось в Пекинском университете иностранных языков в 1988 году и стало первым иностранным культурным центром в стране.

Цзя Вэньцзянь, который в 1988 году в Пекинском университете иностранных языков изучал немецкий язык, говорит, что он и его одногруппники с нетерпением ждали открытия Гёте-Института. "В то время в немногих университетских библиотеках в Китае имелись книги на немецком языке, и книги и кассеты в институте были для нас настоящими "сокровищами", благодаря которым мы могли практиковаться в языке", - вспоминает он.

Цзя, который сейчас занимает пост вице-президента Пекинского университета иностранных языков, говорит, что за последние 30 лет Гёте-Институт стал одной из главных культурных и образовательных институций по продвижению немецкого языка в Китае.

Директор института Клеменс Третер сообщил, что учреждение института в Китае совпало с политикой реформ и открытости, и по мере развития страны его функции тоже изменились.

"Политика реформ и открытости изменила мировоззрение китайцев, и институт, который сначала был простым центром изучения языка, стал для китайцев окном в немецкий мир", - сказал Третер.

С тех пор как в 1978 году была запущена политика реформ и открытости, китайцы приняли глобальную культуру со всем ее разнообразием. Они едят в ресторанах McDonald’s и KFC, которых в стране насчитывается соответственно 2900 и 5910, пьют кофе в Starbucks и Costa Coffee, смотрят баскетбольные матчи NBA и футбольные матчи европейских премьер-лиг, а также голливудские фильмы и корейские телесериалы.

Аналитик индустрии культуры из Шанхая Чэнь Цзе уверена: "Иностранная культура для китайцев уже не нова, как это было несколько десятилетий назад. Они могут узнавать о мире из интернета или путешествуя за рубеж, но им все равно любопытно, что происходит в других странах. И они готовы платить, чтобы узнать больше".

Теперь, чтобы удовлетворить растущий интерес к внешнему миру, китайцам необязательно выезжать за рубеж. Появляется все больше культурных центров, которые предлагают много возможностей для познания культурного разнообразия внутри страны.

По словам Клеменса Третера, по мере того как Китай продолжает политику открытости, Гёте-Институт и многие другие институции, занимающиеся культурными обменами, получили больше свободы и пространства для работы. Так, в 2015 году открылось флагманское отделение Гёте-Института в Зоне искусств 798 в Пекине. Оно располагается в галерее в стиле Баухаус, где постоянно проходят мероприятия, посвященные искусству, музыке, кино и литературе, и акцент в них делается на создании диалога между творческими людьми из Германии и Китая.

Студентка из Пекина Линь Цзыхуэй посетила в институте лекцию под названием "Будут ли алгоритмы вскоре знать нас лучше, чем мы знаем себя?", на которой обсуждалось, как искусственный интеллект и большие данные изменили все аспекты современной жизни. Посещение культурных мероприятий в Гёте-Институте стало для нее одним из способов провести досуг, говорит Линь. "Когда я вхожу в здание в Зоне искусств 798, я всегда ожидаю чего-то интересного и вдохновляющего, например, независимого немецкого кино или выставки, и все это бесплатно. Для меня это лучший способ получить знания и развлечься", - сообщила она.

Множество других культурных институтов теперь тоже есть в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун. Они не только организовывают программы, способствующие взаимопониманию и исчезновению языкового барьера между Китаем и их странами, но и делают образовательные и развлекательные мероприятия для жителей.

36-летняя Чжан Мянь и ее сын почти всегда проводят выходные во Французском институте в пекинском районе Чаоян. Пока 6-летний мальчик листает книжку с картинками французского автора Жана Леруа в библиотеке, Чжан смотрит французское кино в кинотеатре. "Мне важно, чтобы мой ребенок понимал культуры других стран", - говорит Чжан.

Она отдавала сына на различные занятия по английскому языку, в семейные лагеря и детские кружки на выходные. Но в итоге идеальным местом для них оказался Французский институт. "В институте создают обстановку, подходящую и для взрослых, и для детей, в которой они могут улучшить осведомленность о мире и прикоснуться к другой культуре", - считает Чжан.

Как и Чжан, большинство посетителей Французского института приходят туда ради языковых курсов, поскольку французский - один из самых популярных иностранных языков в Китае. Его изучают около 100 тысяч китайцев, и примерно треть из них посещали курсы Французского института.

16-летний Ян Хао учит испанский в Институте Сервантеса, который находится всего в нескольких минутах ходьбы от Французского института. Он говорит, что с 10 лет мечтает учиться в университете в Испании, так как он большой поклонник футболиста Лионеля Месси, который играет за "Барселону".

Институт Сервантеса предлагает курсы испанского языка, а также доступ к библиотеке испанской литературы и широкий спектр лекций, кинопоказов, мероприятий и выставок.

"К счастью, мой преподаватель в Институте тоже фанат Месси. У нас много общего, и благодаря тому, что я разговариваю с ним, мой испанский быстро улучшается, - говорит Ян. - Один из плюсов жизни в Пекине - это разнообразие событий для тех, кто интересуется международной культурой, и это расширило кругозор людей и дало нам большую свободу выбора стиля жизни".

Аналитик индустрии культуры Чэнь Цзе говорит, что жить в таких крупных городах, как Пекин или Шанхай, может быть нелегко, поскольку стоимость жизни и высокая конкуренция в рабочей среде сильно давят на молодых людей. Однако она добавляет, что изобилие культурных ресурсов в больших городах может "скрасить" напряженную жизнь, и это еще одна причина, по которой многие молодые люди решают жить и строить карьеру в мегаполисах.

"Большие города с активной культурной жизнью не только на местном уровне и уровне страны, но и на международном уровне привлекают людей, которые мыслят глобально и могут жить где угодно, но хотят жить в городах, где весело и постоянно что-то происходит", - говорит Чэнь.

Начиная с молодого поколения и заканчивая людьми среднего возраста, современные китайцы готовы тратить больше, чтобы улучшить качество жизни.

В отчете международной консалтинговой компании Mckinsey за 2017 год говорится, что проживающие в городах китайцы готовы тратить на культурные мероприятия, обучение и образовательные курсы не только деньги, но и свободное время, чтобы и улучшить имеющиеся навыки, и развлечься.

65-летняя Ту Мэй с большим удовольствием посещает занятия по корейскому традиционному танцу в Корейском культурном центре в Пекине. Бухгалтер на пенсии, Ту Мэй говорит, что ей нравится уверенность и красота женщин в корейских телесериалах, и поэтому она записалась на занятия в центре. По словам представителей центра, с 2007 года в нем провели около 700 культурных мероприятий, которые посетили более 850 тысяч китайцев. За последние десять лет более 24 тысяч учеников посетили занятия в центре.

"Это показывает, насколько популярна в Китае корейская культура, и свидетельствует о близких отношениях между нашими странами", - говорит директор Корейского культурного центра Хан Чже Хёк.