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12.05.2019,  
17:26
Текст:  Николай Грищенко

Новейшие броневики Oshkosh оказались непригодны для армии США

Фото: oshkoshdefense/wikipedia.org Фото: oshkoshdefense/wikipedia.org
Фото: oshkoshdefense/wikipedia.org

Американские военные забраковали новейшие бронемашины Oshkosh, поставляемые с 2016 года для сухопутных войск и корпуса морской пехоты США. Легкий боевой тактический внедорожник испытывает проблемы с надежностью, обслуживанием и ситуационной осведомленностью экипажа.

К такому выводу пришли эксперты Пентагона после двухгодичных полевых испытаний первых партий бронемашин.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Более того, как сообщает портал Defence-blog, тяжеловооруженная версия бронеавтомобиля, призванного заменить знаменитый Humvee, признана "неэффективной в оперативном отношении".

Напомним, что бронеавтомобиль Oshkosh выпускается в двух- и четырехместных версиях с четырьмя базовыми моделями: общего назначения, грузовое транспортное средство, автомобиль для тяжелых вооружений и бронемашина ближнего боя. Все варианты признаны непригодными для эксплуатации.

Oshkosh представляет собой бронеавтомобиль весом 6,4 тонны и адаптивной подвеской - максимальный клиренс составляет 51 сантиметр. Машина оснащена 6,6-литровым дизельным двигателем GM Duramax V8 мощностью 300 лошадиных сил и автоматической трансмиссией. Максимальная скорость 110 километров в час, Машина пригодна для перевозки по воздуху и десантирования на парашютных системах. Базовое бронирование защищает экипаж от стрелкового оружия и подрыва мин и фугасов. При необходимости на автомобиль можно устанавливать дополнительную навесную броню.

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