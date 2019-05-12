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Рубрика: В мире

Опрос: В Британии партия Brexit опередила по популярности консерваторов

Текст: Юрий Когалов

Правящая в Великобритании Консервативная партия потеряла поддержку значительной части населения. Как пишет The Telegraph, если бы выборы в парламент проходили сейчас, тори показали бы наихудший результат в истории. Согласно опросу, проведенному социологической службой ComRes, в их поддержку высказались лишь 19 процентов респондентов.

Фото: REUTERS/Russell Cheyne
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Консерваторов опередила даже не так давно созданная партия Brexit, возглавляемая известным евроскептиком Найджелом Фаражем, предпочтения которой отдали 20 процентов опрошенных. Лидером рейтинга оказалась Лейбористская партия, за которую готовы проголосовать 27 процентов респондентов. На четвертом месте с 14 процентами расположились проевропейски настроенные "Либеральные демократы".

Интересно, что число сторонников партии Фаража пополнилось за счет бывших избирателей, прежде голосовавших за тори, однако из-за особенностей британской избирательной системы консерваторы все же обошли бы партию Brexit по числу депутатов. Впрочем, победу на выборах одержали бы лейбористы, и новым премьер-министром стал Джереми Корбин.

Дальнейшие изменения рейтинга эксперты связывают с тем, как, в конце концов, завершится процесс выхода Великобритании из Евросоюза.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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