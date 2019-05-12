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От рака умерла актриса Пегги Липтон, "Норма" из "Твин Пикс"

Новости
    12.05.2019, 14:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американская актриса Пегги Липтон, в первую очередь известная по роли Нормы Дженнингс, владелицы закусочной из "Твин Пикс" (оригинальный сериал, фильм и "третий сезон"), умерла 11 мая в возрасте 72 лет.

Причиной смерти женщины стало онкологическое заболевание - в 2004-м у Липтон был диагностирован рак толстой кишки.

Об этом передает Los Angeles Times со ссылкой на дочерей покойной - Кидаду и Рашиду Джонс.

Пегги Липтон родилась 30 августа 1946 года в Нью-Йорке. Еще подростком начала работать как модель, к двадцати - сниматься в кино и на ТВ.

Первая прославленная роль - Джули Барнс, главная женская в сериале "Отряд "Стиляги" (The Mod Squad, 1968-1973). За нее Пегги получила "Золотой глобус".

В 74-м артистка вышла замуж за знакового музыкального продюсера Куинси Джонса, родила дочерей и на какое-то время оставила карьеру. Вернувшись на экраны только после развода - в восьмидесятые.

Всего у Пегги порядка пятидесяти работ, в том числе в фильмах и сериалах "Почтальон", "Обитель лжи", "Ясновидец", "Энджи Трайбека", где сыграла мать главной героини - в исполнении Рашиды Джонс, "Шпионка", "Час Альфреда Хичкока".

Отметим, что возвращение к образу Нормы в "третьем сезоне" "Твин Пикс" стало для Липтон последним появлением на экранах. 

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