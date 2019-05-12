От рака умерла актриса Пегги Липтон, "Норма" из "Твин Пикс"

Американская актриса Пегги Липтон, в первую очередь известная по роли Нормы Дженнингс, владелицы закусочной из "Твин Пикс" (оригинальный сериал, фильм и "третий сезон"), умерла 11 мая в возрасте 72 лет.

Причиной смерти женщины стало онкологическое заболевание - в 2004-м у Липтон был диагностирован рак толстой кишки.

Об этом передает Los Angeles Times со ссылкой на дочерей покойной - Кидаду и Рашиду Джонс.

Пегги Липтон родилась 30 августа 1946 года в Нью-Йорке. Еще подростком начала работать как модель, к двадцати - сниматься в кино и на ТВ.

Первая прославленная роль - Джули Барнс, главная женская в сериале "Отряд "Стиляги" (The Mod Squad, 1968-1973). За нее Пегги получила "Золотой глобус".

https://t.co/KzdCbbuFKm I lost a sister today. She was a true angel on earth. Always the coolest in the room. You couldn’t fit anymore love into that gorgeous soul of hers and she shared her heart generously with everyone around her... (cont’d) #PeggyLipton #NormaAndShelly4Ever pic.twitter.com/xMMI7jI2gG — Mädchen Amick (@madchenamick) 12 мая 2019 г.

В 74-м артистка вышла замуж за знакового музыкального продюсера Куинси Джонса, родила дочерей и на какое-то время оставила карьеру. Вернувшись на экраны только после развода - в восьмидесятые.

Всего у Пегги порядка пятидесяти работ, в том числе в фильмах и сериалах "Почтальон", "Обитель лжи", "Ясновидец", "Энджи Трайбека", где сыграла мать главной героини - в исполнении Рашиды Джонс, "Шпионка", "Час Альфреда Хичкока".

Отметим, что возвращение к образу Нормы в "третьем сезоне" "Твин Пикс" стало для Липтон последним появлением на экранах.