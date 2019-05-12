На мировом оружейном рынке особым спросом пользуется именно та техника, которая прошла 9 мая по брусчатке Красной площади.

Военные парады в нашей стране исторически были своеобразным отчетом оборонной промышленности о проделанной работе и новейших достижениях. А сейчас это еще и смотр тех образцов, которые называют бестселлерами мирового рынка вооружений. Кстати, в 1990-е новейшие образцы отечественного вооружения раньше появлялись в армиях иностранных государств. Например, танк Т-90 встал на вооружение индийских сухопутных войск раньше, чем российских. То же было и с истребителем Су-30МК. Ракетно-пушечный "Панцирь" первым появился в армии ОАЭ, а не в нашей. Теперь все по-другому. Самую современную военную технику закупают сначала Вооруженные силы России, а уже потом дается разрешение на ее экспорт.

Практически вся техника, показанная на параде в Москве, уже имеет экспортно ориентированные аналоги или они скоро появятся.

Наибольшим спросом пользуются российские системы ПВО - от, можно сказать, стратегических С-400 "Фаворит" до относительно небольших, но очень эффективных "Бук-М2", "Тор-М2", "Панцирь-С". Разрешен экспорт и новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Как известно, за С-400 уже выстроилась очередь из желающих поставить эту систему на защиту своего неба.

Можно отметить и нашу бронетехнику. БТР-82А создан на базе БТР-80, применявшегося еще во время участия СССР в войне в Афганистане. Однако по своим боевым возможностям этот бронетранспортер превосходит предшественника во много раз. А по критерию эффективность - цена, наверное, не имеет равных в мире.

Большое впечатление на многих наблюдателей произвела новейшая колесная боевая машина пехоты "Бумеранг" - достойное развитие отечественных бронетранспортеров на качественно новом уровне. И хотя машина еще не принята на вооружение, потенциальные инозаказчики к ней уже приглядываются.

Танк Т-72 был создан в конце 1960-х. И оказался поистине уникальным, став самым массовым танком второй половины ХХ века и непревзойденным бестселлером рынка вооружений. Различные его модификации выпускались по лицензии в Польше, Чехословакии, Югославии и Индии, которые их активно экспортировали в третьи страны.

У танка много боевых преимуществ перед аналогичными машинами зарубежного производства.

Одно из главных - потрясающая живучесть. По этой характеристике Т-72 порой даже превосходит самые современные и очень дорогие модификации "Абрамсов" и "Леопардов". С умелым экипажем танк прекрасно воюет и в городских условиях, что подтвердил опыт боев в Сирии.

Его новейшая версия Т-72Б3 мало в чем уступает Т-90. Не стоит сомневаться, что и танк нового поколения "Армата", когда получит разрешение на экспорт, не только найдет своего покупателя, но и станет звездой мирового рынка вооружений. А боевая машина поддержки танков "Терминатор" этот рынок уже завоевывает.

За первые четыре месяца 2019 года "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж вооружения и военной техники на сумму 4,9 млрд долларов США

То же самое можно сказать и о боевой авиации. Ее пролет по погодным условиям 9 мая отменили, но накануне во время генеральной репетиции можно было увидеть в небе над столицей самолеты и вертолеты, от покупок которых наших зарубежных партнеров по военно-техническому сотрудничеству не останавливают даже санкции США. Это многофункциональный тяжелый истребитель Су-30СМ, сверхманевренный Су-35, боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28Н.

"Только по результатам первых четырех месяцев 2019 года "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж вооружения и военной техники на сумму 4,9 млрд долларов США, а также подписал новые контракты на 5,2 млрд долларов США, - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. - Это является результатом огромной маркетинговой работы российских участников военно-технического сотрудничества и предприятий-производителей, важным элементом которой является публичная демонстрация военной техники на парадах и выставках".

По сообщению министерства обороны, всего в военных парадах в честь Дня Победы приняли участие свыше 1600 единиц военной техники. Зарубежные гости, в первую очередь представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств и корреспонденты ведущих мировых средств массовой информации, смогли лично увидеть образцы, являющиеся не только основой боевой мощи наших Вооруженных сил, но и отечественными бестселлерами мирового оружейного рынка.

Скоро лучшие образцы вооружения и военной техники, в том числе продаваемые за рубеж, можно будет увидеть сразу на нескольких выставочных площадках.

Во-первых, это Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2019", который пройдет с 25 по 30 июня на территории полигона "Алабино", в парке "Патриот" и на аэродроме в Кубинке.

Затем в Санкт-Петербурге откроется Международный военно-морской салон МВМС-2019. Его экспозиция открыта с 10 по 14 июля.

Завершится показ лучших достижений отечественной промышленности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Он будет работать в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.