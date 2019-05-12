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12.05.2019 17:50
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Впервые на конно-спортивных соревнованиях в Литве победила россиянка

Текст: Наталья Козлова

12 мая на крупнейшем конно-спортивном турнире стран Балтийского моря Horsemarket Equestrian spring tour 2019 в рамках пони-класса, где выступают дети, победила 12-летняя россиянка Маша Куприянова.

Фото: Максим Коротченко
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Соревнования проходили в городе Гаргждай и были частью календаря международных стартов Международной федерации конного спорта по конкуру - преодоление препятствий.

Юная москвичка стала чемпионкой на дистанции с препятствиями высотой 100 см на пони по кличке Каюс. Кстати, высота маленькой лошадки в холке - всего 132 см. А 11 мая Маша заняла 3-е призовое место на дистанции с препятствиями, высота которых была 95 см.

Российские спортсмены успешно выступают на международных соревнованиях по конкуру, но в пони-классе побед до сегодняшнего дня не было. Юная победительница тренируется в пони-клубе Московского зоопарка. Маша Куприянова стала первым в истории России победителем в финале пони-класса на всех турнирах подобного уровня.

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