На Ставрополье двухлетний мальчик сгорел в отцовской машине

На Ставрополье выясняют причины трагедии, в которой двухлетний мальчик сгорел в машине своего отца. Об этом в воскресенье сообщили "РГ" в краевом следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел утром 12 мая в селе Казьминском Кочубеевского района. Там во время тушения загоревшегося ВАЗ 2107 на переднем сидении был обнаружен труп ребенка.

По предварительной информации ребенок игрался вместе с другими детьми возле дома и оказался внутри запертого авто. Сейчас следователи устанавливают точную причину возгорания, но предположительно к пожару привело неосторожное обращение со спичками.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи вместе с со специалистами МЧС осматривают место происшествия.