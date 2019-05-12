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12.05.2019 14:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье двухлетний мальчик сгорел в отцовской машине

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

На Ставрополье выясняют причины трагедии, в которой двухлетний мальчик сгорел в машине своего отца. Об этом в воскресенье сообщили "РГ" в краевом следственном управлении СК РФ.

В Ростовской области при пожаре погибли три человека

Инцидент произошел утром 12 мая в селе Казьминском Кочубеевского района. Там во время тушения загоревшегося ВАЗ 2107 на переднем сидении был обнаружен труп ребенка.

По предварительной информации ребенок игрался вместе с другими детьми возле дома и оказался внутри запертого авто. Сейчас следователи устанавливают точную причину возгорания, но предположительно к пожару привело неосторожное обращение со спичками.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи вместе с со специалистами МЧС осматривают место происшествия.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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