В Петербурге скончался основатель фотоагенства "Интерпресс"

В Петербурге в результате сердечного приступа скончался основатель и главный редактор фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев.

Как сообщили в пресс-службе ФК "Зенит", трагедия случилась 12 мая на "Газпром Арене" перед матчем с ЦСКА.

- Александру Борисовичу Николаеву было 65 лет, - сообщили в клубе. - Лауреат конкурса журналистского мастерства "Золотое перо" в номинации "Лучшая фоторабота года", Николаев запомнился коллегам как настоящий профессионал и мастер своего дела. "Зенит" выражает соболезнования родным и близким Александра Николаева.

Александр Николаев начинал работать фотожурналистом в 1980 году в газетах "Моряк Балтики", "Смена" и "Час Пик". В 1997 году он создал и возглавил фотоинформационное агентство "Интерпресс". Неделю назад, 5 мая, он принял участие в ежегодной акции петербургских фотографов - совместный снимок на Потемкинской лестнице Михайловского замка в честь Дня советской печати.