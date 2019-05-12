Видео: Bentley превратили в танк

Автомеханики из Санкт-Петербурга превратили спортивное купе Bentley Continental GT в гусеничного монстра Ultratank. Видео первых ходовых испытаний машины появилось в Сети.

После полугода колдовства в гараже от британского спорткара остался лишь кузов - да и тот порядком видоизмененный, - и салон. 600-сильный двигатель W12 заменили на более простой и экономичный, а шильдик "Волга" на крышке багажника намекает, что в начинке гордого англичанина появилось множество отечественных деталей.

Управление поворотом осталось на руле - теперь он отклоняется на небольшой угол, как штурвал БМП-3. Многокатковая ходовая часть с мягкими амортизаторами напоминает легкие танки предвоенной поры: на ней Ultratank приседает при энергичном старте, а вот выяснить, клюет ли машина носом при торможении, не удалось - тормозов у нее пока нет. Испытания выявили хорошие внедорожные качества - с первой попытки Ultratank преодолел двухметровый вал, - а также необходимость настройки ходовой и двигателя. Недостаточно натянутые гусеницы слетают в повороте, формированный мотор задыхается на низах.

Целью проекта является довести Ultratank до рабочего состояния и разогнать машину до 100 километров в час. Пока получилось 50.