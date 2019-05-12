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Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

Мировое кино
    12.05.2019, 02:05
Фото: EPA/URS FLUEELER Фото: EPA/URS FLUEELER
Фото: EPA/URS FLUEELER

В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо. Информацию об этом публиковала газета Monde, ссылаясь на родных кинематографиста.

По данным агентства France-Presse, кинорежиссер скончался в больнице после продолжительной болезни.

Фото: twitter.com/ THRtv
Умер актер Клемент фон Франкенстайн

Бриссо известен своими киноработами "Звук и ярость", "Белая свадьба", "Девушка из ниоткуда", пишет РИА Новости. Он являлся обладателем двух наград Каннского кинофестиваля: в 1988 году его фильм "Звук и ярость" был удостоен "Специального приза молодежного жюри", а в 2003 году получил "Премию французской культуры французскому кинематографисту года" за "Тайные страсти".

В 2012 году фильм "Девушка из ниоткуда" завоевал "Золотого леопарда" - главный приз кинофестиваля в Локарно (Швейцария). Жан-Клод Бриссо являлся профессором французского государственного института кинематографии.

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