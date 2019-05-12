Авиаперевозки в Китае станут более предсказуемыми, благодаря успешному испытанию "четырехмерного" управления траекториями.

Технология, которая соединяет самолет с наземными системами для оптимизации траекторий полета в трех линейных измерениях плюс временном, прошла проверку в первом полете в оба конца между Тяньцзинем и Гуанчжоу в середине марта, сообщает Администрация гражданской авиации КНР. Успешный испытательный полет последовал за экспериментами по четырехмерному управлению траекториями в Европе, заявил главный инженер центра аэронавигационной информации при Бюро управления воздушным движением Администрации гражданской авиации КНР Мэн Айминь. Он добавил, что это поможет повысить степень безопасности, надежности и рентабельности управления воздушными перевозками. Новая технология позволит воздушным судам легче адаптировать свою скорость и траекторию полета к маршруту, чтобы прибыть в определенный пункт в то время, которое было согласовано с управлением воздушным движением.