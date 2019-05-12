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12.05.2019 22:38
Рубрика: Общество

Знания передадут на практике

В Санье открылись курсы традиционной китайской медицины для иностранцев
Текст: Ма Чжипин
Российская газета - Спецвыпуск № 100(7858)
Центр традиционной китайской медицины в городе Санья открыл учебные курсы традиционной китайской медицины для иностранцев, чтобы способствовать ее продвижению за рубежом и помочь выздороветь большему количеству людей во всем мире.
Студенты изучают технику китайского массажа в Центре традиционной китайской медицины города Санья, провинция Хайнань. Фото: Ву Вэй / для China Daily Студенты изучают технику китайского массажа в Центре традиционной китайской медицины города Санья, провинция Хайнань. Фото: Ву Вэй / для China Daily
Студенты изучают технику китайского массажа в Центре традиционной китайской медицины города Санья, провинция Хайнань. Фото: Ву Вэй / для China Daily

"С 4 марта первая группа из семи студентов из русскоязычных регионов изучает теорию традиционной китайской медицины", - рассказал вице-президент Центра традиционной китайской медицины в городе Санья Чжан Вэй. Этот центр - национальная демонстрационная база для медицинского туризма и национальная образовательная база для продвижения культуры и услуг традиционной китайской медицины. В течение месячного курса студенты изучали основные техники китайского массажа, банок и соскабливания и купирования для лечения 20 распространенных хронических заболеваний и спортивных травм (боль и скованность в шее, воспаленные плечевые суставы, растяжение спины).

"Традиционная китайская медицина очень популярна в моей стране. Я надеюсь выучить технику китайского массажа и применять ее для обслуживания большего количества пациентов", - отметила Валентина Сахарова из Беларуси. Она работала массажисткой в медицинском центре в России и приехала в Санью, на южную точку острова Хайнань, узнав об этих курсах. "В русскоязычных регионах восточная медицина, особенно китайская, очень популярна. Я очень заинтересована в китайском массаже", - цитирует студентку газета Hainan Daily.

Фото: China Daily
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"Один стажер был специалистом по спортивной реабилитации, в то время как остальные - сотрудники больниц. Всем им более 30 лет, и они очень заинтересованы в традиционной китайской медицине", - сказал Тан И, директор специализированного отделения больницы, которое проводит тренинг-программу.

Студентка Анна Грезева призналась, что ей нравится модель обучения, сочетающая в себе теорию и практику. "Каждую ночь мы читаем акупунктуры и меридианы. Мы массируем друг друга и вместе проверяем знания, полученные в течение дня", - добавила она, подчеркнув, что благодаря этим курсам узнала много нового. Цена курсов, по словам Анны, составляет 10 000 юаней за каждого стажера.

По словам господина Тана, с понедельника по пятницу по утрам у стажеров по расписанию два часа теоретических занятий и просмотр обучающих видеозаписей, а во второй половине дня - полтора часа практических занятий.

"Учебный проект сначала будет набирать студентов из русскоязычных областей, где традиционная китайская медицина лучше воспринимается. Через краткосрочное обучение мы поможем им освоить основы теории традиционной китайской медицины и базовые навыки, которыми они смогут воспользоваться после возвращения домой", - рассказал Чжан Вэй.

Господин Тан был впечатлен серьезным настроем студентов. По его словам, сейчас ведется подготовка ко второму учебному курсу, который может начаться в мае или позже, в зависимости от того, когда заинтересованные в программе участники смогут получить свои визы.

В прошлом году больница приняла 12 359 иностранных гостей и получила от этого прибыль в размере 4,54 миллиона юаней (667 тысяч долларов).

Фото: Хао Шимин / для China Daily
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В то время как одни балуют себя солнцем, золотыми пляжами и тропическими особенностями Саньи, все больше иностранных туристов посещают город с особой целью ради ощутимых преимуществ традиционной китайской медицины. По словам сотрудников центра, с тех пор, как в 2002 году активно начал развиваться оздоровительный туризм, около 70 000 иностранцев, в основном из русскоговорящих стран и стран Северной Европы, а также Канады, США, Турции и Ирана, получили в Санье первоклассную индивидуально подобранную терапию традиционной китайской медицины, которая облегчила или вылечила их болезни.

В 2014 году Хайнань был выбран регионом-новатором в области инноваций в сфере услуг традиционной китайской медицины, а в 2017 году тропический остров был признан национальной демонстрационной зоной торговли и медицинского туризма в сфере услуг традиционной китайской медицины.

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