Война по-новому: Южная Корея создает человекоподобных боевых роботов

В Южной Корее ведутся разработки по созданию боевых роботов, имитирующих человека, животных и других существ.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию программы оборонных закупок страны, несколько видов таких роботов могут поступить на вооружение уже в 2024 году. Речь идет о машинах, которые копируют людей, птиц, змей, насекомых и некоторых морских обитателей.

"Биометрические роботы изменят будущие войны, а связанные с ними технологии приведут к значительным изменениям во всей оборонной промышленности", - заявил представитель агентства оборонных закупок Пак Чжон Ын.

Он также отметил, что этих роботов можно будет использовать в различных миссиях - от поисково-спасательных операций до разведки.

При этом эксперты отмечают, что подобные разработки будут полезны для поиска решений различных инженерных задач, поскольку животные, прошедшие миллионы лет эволюции, максимально оптимизированы для выживания.

Также сообщается, что Южная Корея "на годы" отстает от Соединенных Штатов, Японии, России и Китая в сфере применения военной биомиметики - науке о применении в технических устройствах функций и структур живой природы.