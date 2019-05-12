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12.05.2019,  
12:57
Текст:  Антон Валагин

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.

Фото: YouTube
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На фото отмечены две пусковые установки 5П85ПТ, смонтированные на полуприцепах, и командный пункт 30Н6, состоящий из машины управления и трейлера с радаром на вышке.

Американские военные обычно используют системы ПВО российского типа для учений своей авиации. Стилизованные или реальные зенитные комплексы добавляют реализма тренировкам, пишет Defence Blog.

Зенитно-ракетный комплекс С-300П был принят на вооружение в 1978 году и поставлялся в 14 стран мира. После распада СССР 250 пусковых установок С-300ПТ и техника управления остались на Украине.

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