130 яблонь расцветет на Манежной площади

130 яблоневых деревьев привезут и установят на несколько дней на манежной площади в рамках фестиваля "Николин день". Об этом сообщает оргкомитет фестиваля.

По данным оргкомитета, установят уже взрослые цветущие деревья, которые привезут из питомников Воронежной, Тульской и Орловской областей. Посажены деревья будут в контейнеры, стилизованные под морские транспортировочные ящики, ведь Святой Николай - покровитель путешественников и мореплавателей. Также на морскую тематику будут скамеечки в виде лодочек и 200 оригинальных дизайнерских клумб. Здесь же встанет на прикол "Корабль даров", где можно будет подписать открытку, а взамен получить другую.

Напомним, что арт-фестиваль пройдет с 17 по 19 мая, в Москве он охватит площадки в центральной части города и усадьбы. Его основная цель - создание аутентичной атмосферы праздника русской карнавальной культуры, берущей начало в вековой национальной традиции, попытка воспроизвести культуру уличных гуляний в XXI веке.