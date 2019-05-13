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13.05.2019,  
11:52
Текст:  Олег Корякин

Быстрее "Шквала": в России создают скоростную подводную ракету

В Государственном научно-производственном предприятии "Регион" работают над новейшим комплексом вооружения с подводной ракетой. Ее скорость превысит 100 метров в секунду.
Фото: РИА/Витальй Аньков Фото: РИА/Витальй Аньков
Фото: РИА/Витальй Аньков

Об этом в интревью агнетству "Интерфакс" рассказал гендиректор ГНПП Игорь Крылов.

Интересно, что разработчикам предстоит побить свой собственный рекорд.

Дело в том, что ранее на этом же предприятии была создана ракета "Шквал", способная развивать под водой скорость 100 метров в секунду.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / http://www.vitalykuzmin.net
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На данный момент, у нее конкурентов среди зарубежных аналогов.

"Никто в мире до сих пор не смог создать боевое средство, которое двигалось бы под водой со скоростью 100 метров в секунду. Наша задача - сделать еще более совершенную подводную ракету", - заявил Игорь Крылов.

Справка "РГ"

Противолодочный комплекс "Шквал" был принят на вооружение ВМФ СССР в 1977 году. Первоначально он являлся носителем ядерной боеголовки в 150 килотонн.

Затем был создан вариант с обычной боеголовкой.

Высокой скорости движения удалось достичь благодаря подводному реактивному двигателя на гидрореагирующем твердом топливе.  В 1992 году был создан экспортный вариант - "Шквал-Э". Эта модификация ракеты предназначена уже для поражения надводных целей.

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