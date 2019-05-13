В начале марта этого года состоялся XV Байкальский ледовый марафон "За сохранение чистых вод".

Дистанция входит в тридцатку сложнейших в мире по физиологической и психологической нагрузке. В этом году партнером и хронометристом марафона стала швейцарская часовая марка Carl F. Bucherer, традиционно участвующая в мероприятиях по охране окружающей среды. Ее вице-президент Лоран Лекамп и друг бренда, бизнесмен и спортсмен Владимир Волошин пробежали дистанцию до конца.

Решили - сделали

Байкальский ледовый марафон организован с благородной целью - сохранения чистоты водных ресурсов Байкала, крупнейшего природного резервуара пресной воды и самого глубокого озера на планете. Ежегодно это мероприятие собирает спортсменов со всего мира. Марафон проходит в начале марта, когда поверхность Байкала скована льдом, а погода настолько непредсказуема, что меняется по нескольку раз в день. Дистанция в 42,2 километра проходит по заснеженной трассе, с контрольными точками через каждые 5 км. В прошлом году соревнование было вынужденно приостановлено на 21-м километре из-за суровых погодных условий - сильного мороза (-31 °C) и порывистого ветра (до 108 км/ч). В том экстремальном полумарафоне в числе 153 участников тоже были Лоран Лекамп и Владимир Волошин. Финишировав с одинаковым результатом и заняв 56-е место, они приняли решение пробежать марафон еще раз - теперь уже целиком.

130 бегунов из 24 стран мира стартовали от поселка Танхой на южном берегу Байкала

В этом году в оргкомитет XV Байкальского марафона поступило втрое больше заявок. Но организаторы по соображениям безопасности решили не увеличивать количество участников. Бегуны стартовали от поселка Танхой на южном берегу Байкала и закончили дистанцию на противоположном берегу в Листвянке. Владимир Волошин и Лоран Лекамп снова финишировали вместе - с результатом 4 часа 8 минут и 11 секунд.

Соревнуясь с природой

В марте на Байкале часто дует поземка - метель, несущая верхний слой снега вдоль ледовой поверхности. В таких условиях быстро заметается подготовленная трасса. Полчаса - и уже она скрыта под снегом, поверхность которого вскоре превращается в твердый наст. Ближе к западному берегу встречаются пространства открытого льда длиной до полукилометра. В некоторых местах есть поля округлых льдин, вмерзших в поверхность, и участки игольчатых ледяных кристаллов. Кроме того, постоянно дует ветер - резкий и колючий, обмораживающий лицо.

Но ни меняющийся ветер, ни другие сложности не остановили участников забега. Победителям марафона - Антону Долгову из Москвы и Екатерине Лукашевой из Иркутска - были вручены часы Carl F. Bucherer Patravi ScubaTec от партнера XV Байкальского ледового марафона и официального хронометриста соревнований. Кроме того, благодаря Carl F. Bucherer на берегу Байкала будет высажено 250 деревьев -кедров, пихт и лиственниц.

Благородная миссия

Привлечение внимания к охране окружающей среды - традиционная позиция этой швейцарской часовой мануфактуры. Кроме партнерства с Байкальским ледовым марафоном, Carl F. Bucherer поддерживает некоммерческий фонд Manta Trust, занимающийся защитой и изучением мант - гигантских морских скатов. Систематическое наблюдение за этими величественными обитателями морских глубин призвано помочь сохранить хрупкое равновесие подводной экосистемы.

Марка Carl F. Bucherer взяла попечительство над двумя мантами, назвав их, как модели своих часов, ScubaTec и TravelTec. На них были установлены спутниковые передатчики, чтобы собранная таким образом информация помогла фонду Manta Trust разработать более эффективные меры охраны этого вида. А на задней крышке дайверских часов Patravi ScubaTec появилась гравировка с изображением двух мант - как символ заботы марки о подводном мире.