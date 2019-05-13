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13.05.2019 / 18:31
Среда обитания

Как в кино: часы Carl F. Bucherer в голливудском боевике "Джон Уик III"

Слева направо: Даниэль Бернхардт, Саша Моери, Киану Ривз и Чадо Стахельски на премьере фильма "Джон Уик III" в Нью-Йорке. Фото: Carl F. Bucherer
Слева направо: Даниэль Бернхардт, Саша Моери, Киану Ривз и Чадо Стахельски на премьере фильма "Джон Уик III" в Нью-Йорке. Фото: Carl F. Bucherer

Швейцарская часовая марка Carl F. Bucherer отметила мировую премьеру голливудского боевика "Джон Уик III", прошедшую 9 мая в Нью-Йорке - в качестве его полноправного участника. Как и в двух первых фильмах о наемном убийце Джоне Уике часы старейшей мануфактуры из Люцерна так или иначе присутствовали на экране, украшая запястья главных действующих лиц. В третьей части были задействованы модели Manero AutoDate, которая сопровождала на протяжении всего экранного времени героя Киану Ривза, и Manero Peripheral, верный спутник героини Хэлли Берри.

Выполненные в стиле 1960-х классические Manero AutoDate демонстрируют белый циферблат и кожаный черный ремешок. Другие характеристики часов, отвечающие стилю самого Джона Уика, - надежный автоматический калибр, корпус из нержавеющей стали диаметром 38 мм, лаконичный дизайн и запас хода 42 часа.

Manero Peripheral, которые носила София, героиня Хэлли Берри, как и она сама соединяют в себе элегантность и динамичность. С одной стороны, 60 сверкающих бриллиантов на безеле, миниатюрная секундная стрелка и лаконичный циферблат изысканного коньячного оттенка. С другой, оснащенный периферическим ротором автоматический мануфактурный калибр CFB A2050, подчеркивающий инновационный характер Carl F. Bucherer, и запас хода 55 часов.

Обе представленные в фильме модели доступны и в других вариациях - их можно найти в бутиках бренда по всему миру, а также в некоторых магазинах розничной торговли.  Российская премьера фильма "Джон Уик III" состоится 16 мая 2019 года.

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