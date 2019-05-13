"Черная" коллекция Babele фарфоровой мануфактуры Richard Ginori

Основанная в 1735 году маркизом Карло Андреа Джинори фарфоровая мануфактура Richard Ginori пользуется такой популярностью в Италии, что ее изделия запросто называют по имени создателя - "джинори".

Babele - одна из знаковых коллекций бренда, насчитывающая до 65 столовых предметов с характерным орнаментом: она включает тарелки, чайники, кофейники и вазы разных размеров и конфигураций. Предметы из Babele традиционно представлены в 4-х разных формах - Antico Doccia, Museo, Duchessa и Venezia и вдохновлены картинами Гарибольди.

На протяжении долгого времени цветовая палитра коллекций Babele фокусировалась на синем и красном оттенках. И вот недавно мастера мануфактуры предложили новую версию - хорошо известный поклонникам бренда орнамент предстал в черном цвете. Дизайн каждого предмета отсылает к технике "floringatura" - декора под глазурью, что напоминает об орнаментальных серийных изделиях из фарфора XVIII века, которые создавались с использованием техники трафаретной печати. Новая коллекция, как и ее предшественники, насчитывает 65 предметов.