Что стимулирует в Беларуси многодетных матерей

Объяснимое симфонией природы стремление к материнству получило дополнительное подтверждение и у социологов Беларуси, которые утверждают, что все больше женщин страны даже после сорока лет становятся многодетными мамами. Эксперты успели подсчитать, что в РБ проживает чуть больше пяти миллионов представительниц "слабого пола", или 53,4 процента от общей численности населения.

Беби-бум, как успели окрестить в мировом сообществе это явление, в десятимиллионной республике стал проявляться в последнее десятилетие. С каждым годом многодетных семей в РБ становится больше. По данным национального статистического комитета, у мам старшей возрастной группы в прошлом году родилось свыше 2,2 тысяч детей, что почти в два раза больше, чем девять лет назад. Более того, больше половины женщин, преодолевших порог сорока лет, стали мамами как минимум в третий раз. А всего в прошлом году в стране родилось около 94 тысяч детей. Более 60 процентов новорожденных - вторые, третьи и последующие дети в семье, а двойня родилась у свыше тысячи мам.

Кстати, как уже информировал "СОЮЗ", подавляющее большинство молодых мам республики обрели свою жизненную гармонию и осели в городах и поселках городского типа. Не настаивая на наличии прямой зависимости этих данных, эксперты утверждают, что не так давно белорусские грации вошли в топ-10 самых высоких женщин мира, сохранив при этом славянские черты: светлые волосы, ясный, открытый взгляд и правильные черты лица.

Правда, средний возраст женщины при рождении ребенка в республике тоже стал более солидным и составил 29,4 года. Решение о создании семьи белорусы с каждым годом принимают все позже. Мужчины женятся в среднем в возрасте 28,1 года, а женщины выходят замуж в 26 лет. В истекшем году в республике было заключено почти 61 тысяча союзов.

Предпочтения жители страны отдают традиционным союзам между белорусами - 92,8 процента. Даже с гражданами СНГ свою судьбу связали лишь пять процентов коренных жителей страны, а с жителями других стран эта доля чаще всего не превышает и одного процента.

С тем, что любви все возрасты покорны, статистика становится свидетелем постоянно. Почти тысяча женщин РБ вышли замуж после 60 лет. Среди граждан старших возрастных групп в истекшем году заключено 739 браков. А ведь еще девять лет назад эта цифра была в Синеокой на 30 процентов ниже.

И тем не менее, лучшая половина республики по-прежнему сравнительно моложава, подтверждает статистика. Их средний возраст составлял чуть больше сорока лет. Причем в городах женщины значительно моложе, чем в сельской местности.

Представительницы прекрасного пола доминируют в здравоохранении и оказании социальных услуг, сфере образования. Без них не смогли бы функционировать государственный аппарат, оптовая и розничная торговля, научная и техническая деятельность. Да и в различных сферах экономической деятельности у каждой третьей работающей есть высшее образование, а у каждой четвертой - среднее специальное.

А о том, что женская красота сражает наповал, статистика предпочитает скромно умалчивать. Хотя и в сухих сводках успехов и достижений есть имена тех, кто прославляет страну. Белорусская писательница Светлана Алексиевич стала не так давно лауреатом Нобелевской премии по литературе. Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, так и осталась непревзойденным мастером в своем виде спорта. А в олимпийских бассейнах не знали равных Александре Герасимене, двукратной чемпионке Олимпийских игр и бронзового призера Олимпиады 2016 года. Все они, полагают обозреватели, оставляют в совокупном портрете загадочной белорусской Джоконды свое неуловимое очарование.

Статистический обзор, информирует агентство, подготовлен на этот раз к Международному дню семей, который установлен ООН 26 лет назад и отмечается ежегодно 15 мая.