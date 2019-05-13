Для Су-57 создали умную бомбу

Новейшая управляемая авиабомба КАБ-250 войдет в арсенал российского истребителя пятого поколения Су-57. Боеприпас разместят во внутренних отсеках самолета.

- Испытания КАБ-250 находятся в завершающей стадии. Нам осталось подтвердить некоторые ее характеристики - надеемся, это будет сделано в ближайшее время. Новая бомба прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, в дальнейшем она будет интегрирована в состав вооружения истребителей Су-35 и Су-57, - рассказал ТАСС генеральный директор разработчика оружия ГНПП "Регион" Игорь Крылов.

Он добавил, что серийный выпуск авиабомбы начнется в 2020 году. Первым будет запущен в производство вариант боеприпаса с лазерным наведением.

КАБ-250 разработана специально для размещения во внутренних отсеках Су-57 - этим объясняется ее узкая вытянутая форма. Помимо прицеливания по лазерной подсветке, в головке самонаведения бомбы установлена телекамера с дальностью действия два-три километра. Перед сбросом в бомбу вводится эталонное изображение цели, после чего боеприпас самостоятельно наводится на назначенный к уничтожению объект и поражает его с точностью до пяти метров. Для работы в темное время суток ГСН оснащена тепловыми сенсорами.