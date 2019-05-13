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13.05.2019,  
17:34
Текст:  Антон Валагин

Для Су-57 создали умную бомбу

Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net

Новейшая управляемая авиабомба КАБ-250 войдет в арсенал российского истребителя пятого поколения Су-57. Боеприпас разместят во внутренних отсеках самолета.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
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- Испытания КАБ-250 находятся в завершающей стадии. Нам осталось подтвердить некоторые ее характеристики - надеемся, это будет сделано в ближайшее время. Новая бомба прошла полный цикл испытаний на фронтовом бомбардировщике Су-34, в дальнейшем она будет интегрирована в состав вооружения истребителей Су-35 и Су-57, - рассказал ТАСС генеральный директор разработчика оружия ГНПП "Регион" Игорь Крылов. 

Он добавил, что серийный выпуск авиабомбы начнется в 2020 году. Первым будет запущен в производство вариант боеприпаса с лазерным наведением.

КАБ-250 разработана специально для размещения во внутренних отсеках Су-57 - этим объясняется ее узкая вытянутая форма. Помимо прицеливания по лазерной подсветке, в головке самонаведения бомбы установлена телекамера с дальностью действия два-три километра. Перед сбросом в бомбу вводится эталонное изображение цели, после чего боеприпас самостоятельно наводится на назначенный к уничтожению объект и поражает его с точностью до пяти метров. Для работы в темное время суток ГСН оснащена тепловыми сенсорами.

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