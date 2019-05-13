Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.05.2019,  
12:35
Текст:  Антон Валагин

Для ВКС России создана умная бомба весом в полторы тонны

Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net

Российский оборонно-промышленный комплекс начал поставки в войска нового поколения управляемых авиабомб массой 500 и 1500 килограммов.

Фото: РИА/Витальй Аньков
Быстрее "Шквала": в России создают скоростную подводную ракету

- Нами разработаны новые изделия повышенной дальности калибра 500 и 1500 кг. Уже заключены внутренние и внешние контракты на их поставку. Бомбы прошли  весь цикл испытаний и поставляются в строевые части ВКС, - рассказал ТАСС генеральный директор предприятия-разработчика ГНПП "Регион" Игорь Крылов. Он уточнил, что экспорт новых боеприпасов начнется в 2020 году.

КАБ-500 широко применялась российскими летчиками в Сирии. Полутонная бомба имеет несколько вариантов боевых частей для выполнения различных задач: бетонобойную, объемного взрыва, осколочно-фугасную. Наведение тоже может быть различным: телевизионное с самолета-носителя, лазерное, по ГЛОНАСС. Полуторатонная КАБ-1500 предназначена в первую очередь для уничтожения хорошо укрепленных и заглубленных командных пунктов. Проникающий вариант бомбы способен пробить 3 метра железобетона или 20 метров грунта и взорваться внутри. Точность попадания - 4 метра, наведение: телевизионное и лазерное. Бомба также хорошо показала себя в Сирии.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: oshkoshdefense/wikipedia.org
Новейшие броневики Oshkosh оказались непригодны для армии США 12.05.2019
Новый прицел "Гефест" сделает неуправляемые авиабомбы высокоточными 09.05.2019
Парад в честь Дня Победы прошел в Москве 09.05.2019
гособоронзаказ
Первый серийный Су-57 передадут военным до ноября 07.05.2019
Российскую армию вооружили бесшумными минометами 07.05.2019
боеприпасы
Российская РСЗО "Торнадо" получит боеприпасы нового типа 06.05.2019
Минобороны отремонтирует советские ракеты 06.05.2019