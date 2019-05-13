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13.05.2019 16:40
Рубрика: В мире

Эксперты: ИГИЛ - средство США для провоцирования конфликтов на Балканах

Текст: Александр Борисов
Балканы - это стратегически важный для Российской Федерации регион. В перспективе он может занять значимое место в формирующейся архитектуре отношений с двумя нашими соседями и партнерами - Китаем и Турцией. Здесь проживает исторически и культурно близкое, политически лояльное РФ население. В той связи для Москвы принципиально то, каким образом будет развиваться ситуация вокруг Косово, так как от этого зависят стабильность и безопасность на полуострове, а также успех реализации российских энергетических проектов, в частности, "Турецкого потока".

Ответ на этот вопрос постарались дать авторы аналитического доклада - эксперты проекта "Балканист.ру": Никита Бондарев (доцент РГГУ), Екатерина Энтина (доцент НИУ ВШЭ), Петр Искендеров (старший научный сотрудник Института славяноведения РАН), Олег Бондаренко (директор Фонда прогрессивной политики).

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Косачев: У косовского вопроса нет силового решения

По их оценкам, на сегодня существует три основных сценария развития косовского вопроса - непризнание (сохранение статус-кво), разграничение (обмен территориями) и вынужденное признание через вооруженный конфликт. При этом балканисты констатировали, что в реальности сербская политическая линия с момента подписания в 2013 году Соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной постепенно сдвигалась к одному из них, а именно: к разграничению.

Эксперты подчеркивают, что наиболее тактически грамотным решением для России в данный момент будет поддержка и сохранение статус-кво в Косово, выражением которого является резолюция Совета Безопасности ООН №1244. "При этом российское внешнеполитическое ведомство и представители общественной дипломатии должны быть морально готовы к возможности изменения переговорного формата, к более активному подключению России к решению косовского вопроса, - указывают они. - Любые же попытки албанской стороны форсировать ситуацию в крае неизбежно ударят по российско-сербским отношениям. В этой связи России жизненно необходимо пытаться организовать собственные схемы влияния в Косово, чтобы - как минимум - загодя получить информацию о намерении албанцев перейти к силовым методам, а как максимум - предотвратить эти поползновения".

В докладе приводится информация о том, что в Косово сейчас активно возвращаются бывшие боевики ИГИЛ (террористическая организация запрещена на территории РФ).

"В апреле на родину вернулись 110 членов семей игиловцев, в основном, женщины и дети, - отмечают аналитики. - А всего за период с 2011 по 2017 год, по официальным заявлением косовской полиции, в край вернулось около 150 бывших боевиков (и членов семей). По возвращении на родину бывшие игиловцы проходят своего рода "абсорбцию", кто-то помещается в следственный изолятор или под домашний арест, с кем-то ежедневно работают представители EULEX и Интерпола. Но, например, боевики, вернувшиеся до 2016 года, в массе своей уже расконвоированы и свободно перемещаются в пределах Косово. Их немного, около 80 мужчин и около 200 женщин и детей, но они являются патентованными "отморозками" даже по косовско-албанским меркам. А главное, все, что они делают, можно списать на происки ИГИЛ. То есть бывшие боевики Исламского государства - это идеальный материал для организации разного рода провокаций, за которые власти Приштины не хотели бы брать на себя ответственность. И их вполне могут использовать для искусственной эскалации конфликта на севере Косово".

В этой связи эксперты не исключили еще один вариант развития событий, в духе фильма "Балканский рубеж", который может быть реализован следующим образом: "На первом этапе игиловцы захватывают некоторые стратегически важные объекты на севере Косово, в том числе и гражданские, причем сразу же начинают терроризировать местное население; на втором этапе на север края вводятся части ROSU (косовский полицейский спецназ - Regional Operational Support Unit), но не как захватчики, а как миротворцы, репрессивные меры со стороны ROSU применяются как против игиловцев, так и против сербов, вооружившихся против захватчиков; истинная цель операции - под предлогом подавления очагов вооруженного конфликта сербов с боевиками ИГИЛ бойцы ROSU захватывают не только ГЭС, ТЭЦ и металлургический комбинат, но и все пограничные переходы между Сербией и Косово; международное сообщество полностью легитимизирует действия албанского спецназа и категорически запрещает армии Сербии вмешиваться в ситуацию; результат - север Косово полностью отрезан от Сербии, причем обвинить албанцев в самоуправстве и нарушении резолюции ООН формально невозможно".

Премьер Косово: Я лишь американский солдат, выполняющий приказы США

Балканисты обращают внимание на то, что в этом сценарии, безусловно, слишком много допущений, чтобы считать его реалистическим. "Слишком много факторов, как внутри-, так и внешнеполитических должно совпасть, чтобы его реализация стала вероятной, - говорят они. - С другой стороны, история учит нас, что нет такой фантазии, такой игры ума, которая на Балканах не могла бы при определенных обстоятельствах стать реальностью".

Между тем и авторитетный на Балканах эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич также считает, что Запад готовит дестабилизацию Балкан посредством сторонников ИГИЛ, передислокация которых в регион осуществляется под видом миграционных потоков из стран Ближнего Востока и Северной Африки. По его мнению, состоявшийся в конце апреля 2019 года визит в Сараево заместителя директора ЦРУ Вон Бишопа, встретившегося в Боснии и Герцеговине с представителями силового блока страны, преследовал цель - обеспечить спокойное возвращение в БиГ американского агента из руководства ИГИЛ - Нусрета Имамовича (проходит по "черным" спискам террористов Совета Безопасности ООН) и его сторонников. При этом он уверен, что ничего хорошего от подобных замыслов США в регионе не следует ожидать, подчеркивая, что Боснии вновь угрожает дестабилизация обстановки в государстве из-за возможной активизации здесь радикальных исламистов.

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