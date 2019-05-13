Эксперты: ИГИЛ - средство США для провоцирования конфликтов на Балканах

Балканы - это стратегически важный для Российской Федерации регион. В перспективе он может занять значимое место в формирующейся архитектуре отношений с двумя нашими соседями и партнерами - Китаем и Турцией. Здесь проживает исторически и культурно близкое, политически лояльное РФ население. В той связи для Москвы принципиально то, каким образом будет развиваться ситуация вокруг Косово, так как от этого зависят стабильность и безопасность на полуострове, а также успех реализации российских энергетических проектов, в частности, "Турецкого потока".

Ответ на этот вопрос постарались дать авторы аналитического доклада - эксперты проекта "Балканист.ру": Никита Бондарев (доцент РГГУ), Екатерина Энтина (доцент НИУ ВШЭ), Петр Искендеров (старший научный сотрудник Института славяноведения РАН), Олег Бондаренко (директор Фонда прогрессивной политики).

По их оценкам, на сегодня существует три основных сценария развития косовского вопроса - непризнание (сохранение статус-кво), разграничение (обмен территориями) и вынужденное признание через вооруженный конфликт. При этом балканисты констатировали, что в реальности сербская политическая линия с момента подписания в 2013 году Соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной постепенно сдвигалась к одному из них, а именно: к разграничению.

Эксперты подчеркивают, что наиболее тактически грамотным решением для России в данный момент будет поддержка и сохранение статус-кво в Косово, выражением которого является резолюция Совета Безопасности ООН №1244. "При этом российское внешнеполитическое ведомство и представители общественной дипломатии должны быть морально готовы к возможности изменения переговорного формата, к более активному подключению России к решению косовского вопроса, - указывают они. - Любые же попытки албанской стороны форсировать ситуацию в крае неизбежно ударят по российско-сербским отношениям. В этой связи России жизненно необходимо пытаться организовать собственные схемы влияния в Косово, чтобы - как минимум - загодя получить информацию о намерении албанцев перейти к силовым методам, а как максимум - предотвратить эти поползновения".

В докладе приводится информация о том, что в Косово сейчас активно возвращаются бывшие боевики ИГИЛ (террористическая организация запрещена на территории РФ).

"В апреле на родину вернулись 110 членов семей игиловцев, в основном, женщины и дети, - отмечают аналитики. - А всего за период с 2011 по 2017 год, по официальным заявлением косовской полиции, в край вернулось около 150 бывших боевиков (и членов семей). По возвращении на родину бывшие игиловцы проходят своего рода "абсорбцию", кто-то помещается в следственный изолятор или под домашний арест, с кем-то ежедневно работают представители EULEX и Интерпола. Но, например, боевики, вернувшиеся до 2016 года, в массе своей уже расконвоированы и свободно перемещаются в пределах Косово. Их немного, около 80 мужчин и около 200 женщин и детей, но они являются патентованными "отморозками" даже по косовско-албанским меркам. А главное, все, что они делают, можно списать на происки ИГИЛ. То есть бывшие боевики Исламского государства - это идеальный материал для организации разного рода провокаций, за которые власти Приштины не хотели бы брать на себя ответственность. И их вполне могут использовать для искусственной эскалации конфликта на севере Косово".

В этой связи эксперты не исключили еще один вариант развития событий, в духе фильма "Балканский рубеж", который может быть реализован следующим образом: "На первом этапе игиловцы захватывают некоторые стратегически важные объекты на севере Косово, в том числе и гражданские, причем сразу же начинают терроризировать местное население; на втором этапе на север края вводятся части ROSU (косовский полицейский спецназ - Regional Operational Support Unit), но не как захватчики, а как миротворцы, репрессивные меры со стороны ROSU применяются как против игиловцев, так и против сербов, вооружившихся против захватчиков; истинная цель операции - под предлогом подавления очагов вооруженного конфликта сербов с боевиками ИГИЛ бойцы ROSU захватывают не только ГЭС, ТЭЦ и металлургический комбинат, но и все пограничные переходы между Сербией и Косово; международное сообщество полностью легитимизирует действия албанского спецназа и категорически запрещает армии Сербии вмешиваться в ситуацию; результат - север Косово полностью отрезан от Сербии, причем обвинить албанцев в самоуправстве и нарушении резолюции ООН формально невозможно".

Балканисты обращают внимание на то, что в этом сценарии, безусловно, слишком много допущений, чтобы считать его реалистическим. "Слишком много факторов, как внутри-, так и внешнеполитических должно совпасть, чтобы его реализация стала вероятной, - говорят они. - С другой стороны, история учит нас, что нет такой фантазии, такой игры ума, которая на Балканах не могла бы при определенных обстоятельствах стать реальностью".

Между тем и авторитетный на Балканах эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич также считает, что Запад готовит дестабилизацию Балкан посредством сторонников ИГИЛ, передислокация которых в регион осуществляется под видом миграционных потоков из стран Ближнего Востока и Северной Африки. По его мнению, состоявшийся в конце апреля 2019 года визит в Сараево заместителя директора ЦРУ Вон Бишопа, встретившегося в Боснии и Герцеговине с представителями силового блока страны, преследовал цель - обеспечить спокойное возвращение в БиГ американского агента из руководства ИГИЛ - Нусрета Имамовича (проходит по "черным" спискам террористов Совета Безопасности ООН) и его сторонников. При этом он уверен, что ничего хорошего от подобных замыслов США в регионе не следует ожидать, подчеркивая, что Боснии вновь угрожает дестабилизация обстановки в государстве из-за возможной активизации здесь радикальных исламистов.