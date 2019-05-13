Эстафета огня II Европейских игр отправилась в путь по Беларуси

Тысячи километров по территории семи европейских стран преодолели участники эстафеты огня II Европейских игр, прежде чем в минувшее воскресенье "Пламя мира" достигло белорусской земли, информирует БЕЛТА .

Символично, констатируют обозреватели, что именно от мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", огонь предстоящих состязаний атлетов отправился в путь по гостеприимной земле Беларуси. Эстафета пройдет по пяти городам региона. Ее встретят в Каменце, Пинске, Микашевичах, Барановичах и Коссово, а 18 мая факел состязаний передадут в Гродненскую область.

"II Европейские игры - праздник, подчеркивающий внимание в нашей стране к поддержке и развитию олимпийского движения, спорта, здорового образа жизни. В Бресте, у символических ворот Родины, мы торжественно его встречаем, - заявил на торжественной церемонии передачи спортивного факела заместитель премьер-министра РБ Игорь Петришенко. - От стен Брестской крепости начался долгий путь к Победе в Великой Отечественной войне. Отсюда начинается и путь эстафеты огня "Пламя мира".

Одной из первых, кто пронес "Пламя мира" по родной земле, сообщает агентство, стала бронзовый призер Олимпийских игр по гребле Наталья Гелах. "Волнуюсь, как на Олимпийских играх. Вдвое приятно, что эстафета начинается с Бреста. Здесь мы пропагандируем II Европейские игры, одновременно привлекая внимание к спорту, для развития которого в нашей стране сделано очень многое", - сказала титулованная спортсменка.

А днем 13 мая "Пламя мира" встретят уже в Каменце, где огонь Европейских игр поднимут на Каменецкую башню. Он побывает и в национальном парке "Беловежская пуща", в Пинске, Микашевичах, на малой родине Тадеуша Костюшко в Коссово.

Одновременно со стартом факельной эстафеты в Синеокой начинается пятый сезон международной акции "Европейские забеги". Ее цель - оказание помощи детям-спортсменам с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом.

Особенностью нынешних "Европейских забегов", уточняют его организаторы, станет то, что в общую копилку марафона будет включена дистанция эстафеты огня "Пламя мира", а также результаты всех легкоатлетических дистанций в рамках II Европейских игр. Помочь детям может каждый. Для этого нужно: установить на мобильный телефон любое фитнес-приложение, выходить на пробежки в период с 12 мая по 30 июня, делиться результатами на своей страничке в социальных сетях.

Как уже информировал "СОЮЗ", эстафета спортивного марафона стартовала десять дней назад в итальянской столице и завершится 21 июня зажжением чаши олимпийского огня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо". Огонь континентальных игр пронесут через 55 населенных пунктов на территории восьми европейских государств. В эстафете принимают участие 450 факелоносцев, 100 волонтеров и 10 хранителей огня.

Как известно, II Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня на 12 спортивных площадках. Более 4 тысяч атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.