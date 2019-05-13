Гонщик Русинов победил на этапе серии Ле-Ман в Монце

В итальянской Монце состоялся очередной этап европейской гоночной серии Ле-Ман. На самом скоростном и опасном автодроме мира лучшими стали пилоты российской команды G-Drive Racing Роман Русинов, Норманн Нато и Йоб ван Эйтерт.

На знаменитых четырехчасовых гонках на выносливость в Италии команда одержала первую победу в текущем сезоне. Стоит также отметить, что впервые в нынешнем чемпионате добрался россиянин Константин Терещенко, представляющий команду Panis Barthez Competition. На предыдущей гонке в Испании Константину и его партнерам не хватило до финиша совсем немного - они сошли с дистанции на последнем круге.

При этом не обошлось без инцидентов. Автодром в Монце по праву считается опаснейшим в мире - он содержит несколько длинных прямых участков, один из которых достигает 1320 метров. Но перед поворотам разогнавшимся пилотам необходимо применять жесткое торможение. Так, во время свободного заезда после прямого участка не сумел вписаться в поворот гонщик Inter Europol Competition Лео Руссель - он врезался в заграждения. Правда, он сумел самостоятельно покинуть машину, но затем его доставили в больницу для обследования.

Во время же самой гонки врезался в заграждения японец Нобуи Яманака - он также сумел сам выбраться из машины. Однако заезд был приостановлен для того, чтобы эвакуировать болид с трассы.