Новости

В Китае 12 человек погибли в ДТП с грузовиком 04:49
США получат документы и вещи Ассанжа из посольства Эквадора 04:48
На Камчатке морские пехотинцы десантировались с минометами 04:39
Гражданам США рекомендовали воздержаться от посещения Ирака 04:26
В Приморье рассказали, когда выпустят косаток из китовой тюрьмы 04:09
Почти 500 сотрудников избиркомов Индонезии умерли при подсчете голосов 03:52
Второй тур выборов президента состоится в Литве 03:28
Трамп заявил о контроле ситуации в торговых отношениях с Китаем 03:02
В Японии установлены самые длинные в мире качели 02:32
Стрельба у отеля Трампа во Флориде унесла жизнь одного человека 02:22
Россия проведет наблюдательный полет над территорией США 02:10
В массовой аварии в Каталонии пострадали 25 человек 00:30
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Коста-Рике 12.05.2019
На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры 12.05.2019
В Адыгее загорелся рыбный завод 12.05.2019
Голубя оштрафовали за превышение скорости 12.05.2019
В Петербурге скончался основатель фотоагенства "Интерпресс" 12.05.2019
Польша отказалась переходить на евро 12.05.2019
В Иране назвали авианосцы США в Персидском заливе "мишенью" 12.05.2019
Пять человек погибли при нападении на отель в пакистанском Гвадаре 12.05.2019
"Спартак" обыграл "Уфу" благодаря голу Зе Луиша 12.05.2019
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал девятым 12.05.2019
Представители Польши в 13-й раз осмотрят фрагменты самолета Качиньского 12.05.2019
Впервые на конно-спортивных соревнованиях в Литве победила россиянка 12.05.2019
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя 12.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 04:26
Рубрика: В мире

Гражданам США рекомендовали воздержаться от посещения Ирака

Посольство США в Багдаде призывает американцев не посещать Ирак в связи с "повышенной напряженностью" в стране. Соответствующее уведомление распространил в воскресенье Госдепартамент.

Дипмиссия рекомендовала также гражданам США в самом Ираке избегать те места, где часто собираются американцы, не привлекать к себе внимание и быть внимательными к своему окружению, пишет ТАСС.

В Ираке задержали причастного к казни 40 человек боевика ДАИШ

Данные рекомендации американские СМИ связали решением Вашингтона направить "в качестве сигнала" Ирану ударную группу ВМС и тактическую группу бомбардировщиков B-52 в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. В нее входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка. Позднее США заявили, что обладают свидетельствами подготовки Ираном атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе госсекретарь Майкл Помпео отменил визит в Германию и направился в Багдад. По его словам, эта поездка должна была подтвердить поддержку США суверенного и независимого Ирака, свободного от вмешательства со стороны соседнего Ирана.

В мире США В мире Ближний Восток Ирак В мире Ближний Восток Иран
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, почему он играет в хоккей с президентами
Иран серьезно ответит на любые силовые действия США
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме на Дону
Жена Доренко: Сергей знал о проблемах с сердцем
Власти опровергли информацию о взрывах в порту ОАЭ