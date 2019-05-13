Гражданам США рекомендовали воздержаться от посещения Ирака

Посольство США в Багдаде призывает американцев не посещать Ирак в связи с "повышенной напряженностью" в стране. Соответствующее уведомление распространил в воскресенье Госдепартамент.

Дипмиссия рекомендовала также гражданам США в самом Ираке избегать те места, где часто собираются американцы, не привлекать к себе внимание и быть внимательными к своему окружению, пишет ТАСС.

Данные рекомендации американские СМИ связали решением Вашингтона направить "в качестве сигнала" Ирану ударную группу ВМС и тактическую группу бомбардировщиков B-52 в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. В нее входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка. Позднее США заявили, что обладают свидетельствами подготовки Ираном атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе госсекретарь Майкл Помпео отменил визит в Германию и направился в Багдад. По его словам, эта поездка должна была подтвердить поддержку США суверенного и независимого Ирака, свободного от вмешательства со стороны соседнего Ирана.