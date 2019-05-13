Греческий курорт Sani Resort на полуострове Халкидики получил новые награды: по версии TripAdvisor’s Annual Traveler’s Choice Awards, его отели входят в топ-10 отелей мира 2019 года.

Отель Porto Sani - в десятке лучших люксовых отелей, а отель Sani Club - в десятке лучших семейных отелей Европы и мира! Sani Resort - это действительно райский уголок для отдыха: здесь белоснежные пляжи, прозрачная вода Эгейского моря, аромат соснового леса и атмосфера релакса.

Каждый сезон Sani Resort, один из самых крупных гостиничных комплексов Европы, предлагает много приятных новостей. Теперь помимо частной гавани, превосходной кухни, роскошных магазинов и спа гостей ожидает эксклюзивная услуга Sani Suite Collection.

Она предоставляется бесплатно всем гостям, проживающим в сьютах с одной, двумя и тремя спальнями во всех отелях курорта Sani Resort, а также в номерах делюкс в Sani Dunes и во всех номерах отеля Sani Asterias. Эта программа позволяет заранее забронировать столики в ресторанах, спа-процедуры, ясли и детский клуб, а также другие мероприятия для детей и взрослых. Кроме того, перед заездом гостей номер готовится в соответствии с их пожеланиями. При самом заезде есть возможность быстрой регистрации. Затем предлагаются бесплатные услуги: от прогулки по полуострову на автомобиле до роскошной косметики Anne Semonin в ванной. Если пребывание гостей совпадет с проведением Sani Festival, они получают бесплатные билеты. Отъезд из отеля проходит так же спокойно: предоставляется поздний check-out, в зависимости от наличия свободных номеров.

Другие новости сезона в Sani Resort не менее интересны. Например, в этом году здесь открылся теннисный центр Рафаэля Надаля, неоднократного победителя турнира "Большого шлема", для гостей всех возрастов, новичков и профессионалов. В новом Парке Приключений можно почувствовать себя отважным покорителем высот: маршруты с переправами располагаются между стволами деревьев, придуманы головокружительные комбинации зип-лайнов и разработаны шесть маршрутов различных уровней сложности: два тренировочных, два семейных и два молодежных.

В отеле Sani Club открылся новый ресторан Club Lounge с изумительными блюдами по рецептам средиземноморской кухни. Ресторан расположен возле основного бассейна, откуда открывается вид на Эгейское море и гору Олимп. Еще более привлекательную новость для любителей гастрономических изысков приготовил отель Sani Asterias: он объявил о сотрудничестве с Мауро Колагреко - шеф-поваром, отмеченным тремя звездами Мишлен, последнюю из которых он получил в 2019 году. Колагреко также является владельцем ресторана Mirazur, который занял третье место в списке 50 лучших ресторанов мира, и удостоен звания "шеф-повар года" по версии престижного ресторанного гида Gault & Millau. Его специальное меню с блюдами средиземноморской и французской кухни тщательно продумано, а блюда сочетаются с изысканной винной картой, в которой представлены вина из Греции и всего мира.