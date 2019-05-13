Губернатор префектуры Тоттори намерен развивать сотрудничество с РФ

Префектура Тоттори, расположенная на юго-западе главного японского острова Хонсю, известна песчаными дюнами, горами и храмами, а также тем, что руководство этого региона стремится на протяжении последних десятилетий последовательно развивать связи с Россией, в первую очередь как логистический центр на побережье Японского моря, откуда ходит единственный регулярный паром во Владивосток.

В интервью "РГ" Синдзи Хираи, губернатор префектуры Тоттори, рассказал о связях с Россией и о том, почему в Тоттори хорошо кататься на велосипеде.

Префектура Тоттори известна как активный партнер Приморского края, прежде всего благодаря парому, соединяющему порты Владивосток и Сакайминато. В настоящее время обсуждается дальнейшее развитие логистических связей префектуры Тоттори с Россией. Что именно планируется развивать?



Синдзи Хираи: Линия DBS Cruise Ferry была открыта в июне 2009 года и это единственная регулярная паромная линия, которая связывает Японию и Россию и выполняет роль "морского пути" для пассажирских и грузовых перевозок. До настоящего момента благодаря данной линии было перевезено 450 тысяч человек из примерно 65 стран и около 215 тысяч тонн грузов.

Паром выполняет 1 рейс в неделю (туда и обратно) между портами Сакайминато (префектура Тоттори) и Владивостоком через порт Донгхэ в Южной Корее, время в пути двое суток. Главное преимущество линии DBS Cruise Ferry - регулярность. Представители японских предприятий из различных регионов, как то Кансай, Канто, Хоккайдо и других отмечают, что "с точки жестких требований по срокам поставок со стороны российских компаний использование данной линии имеет преимущество, так как не надо беспокоиться за опоздания". Также они подчеркивают, что "данная линия отлично подходит для перевозки срочных грузов, которые невозможно доставить самолетом".

Плюс паром может перевозить различные грузы, не предназначенные для транспортировки в контейнерах, как то: тяжелая техника, насыпные грузы. Услугами парома, например, пользуется Большой московский государственный цирк для перевозки животных. В прошлом году паром взял на борт автомобиль и участников международного автопробега Москва - Токио. Также паром используется для доставки грузов из Японии в европейскую часть России. Например, японские товары, продаваемые через отделения "Почты России", поступают в порт Сакайминато префектуры Тоттори со всей Японии, а далее перевозятся паромами DBS Cruise Ferry в Приморье. Там их перегружают на Транссибирскую магистраль и отправляют на запад, в сторону Москвы. Кроме того, линия DBS Cruise Ferry используется в целях транспортировки насыпных грузов для металлургических заводов на Урале. Надеемся, что в дальнейшем линия DBS Cruise Ferry будет активно задействована в доставке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также российских товаров в Японию.

Однако паром получается довольно дорогим, самый дешевый билет на рейс Сакаиминато - Владивосток стоит порядка 440 долларов. Почему столь высокая цена и возможно ли ее снизить?



Синдзи Хираи: Здесь есть преимущество в цене по сравнению с самолетом. Например, стоимость билета в оба конца Владивосток - Нарита составляет примерно 700 долларов. Кроме того, питание на борту парома, завтрак, обед и ужин-фуршет входят в стоимость билетов. Цена 440 долларов - это фиксированная стоимость, но стоимость в случае путешествия по турам, предлагаемым туристическими компаниями, дешевле. При этом хотелось бы отметить, что паром способствует увеличению количества приезжающих в Японию гостей, в основном из дальневосточного региона России.

Какими еще путями, помимо паромных рейсов, развиваются контакты вашей префектуры с российской стороной



Синдзи Хираи: В 1991 году в Приморский край была направлена дружественная делегация префектуры Тоттори, тогда же был подписан Меморандум о сотрудничестве, после чего стали активно развиваться связи с Приморским краем по линии детско-молодежных обменов, культуры, спорта, экономики. А в 2010 году было подписано Соглашение о сотрудничестве. Признавая тот факт, что линия DBS Cruise Ferry является важной составляющей в деле развития связей не только с Приморским краем, но и с регионами Дальнего Востока РФ в целом, в 2010 году было подписано совместное заявление о развитии сотрудничества с Хабаровским краем. Я сам лично, начиная с периода, когда я занимал пост вице-губернатора, вместе с представителями префектуры Тоттори по экономике и культуре более десяти раз посетил Россию. В настоящее время ежегодно проводится порядка десяти мероприятий в рамках сотрудничества, мы стараемся повысить уровень узнаваемости префектуры Тоттори в России.

Проводятся обмены в области японской традиционной культуры (дзюдо, игра "го" и прочее), Тоттори принимает представителей традиционной российской культуры: балет, балалаечники. В результате на Дальнем Востоке России, особенно в Приморском крае, повышается уровень бренда Тоттори, вплоть до того, что появился ресторан "Тоттори", а имя Тоттори находится в Приморье на втором по популярности место после Токио, если говорить о японских названиях. В дальнейшем мы планируем изыскивать новые возможности для распространения бренда "Тоттори" уже в европейской части России.

Каким образом префектура Тоттори старается привлечь российских туристов?



Синдзи Хираи: Мы рекламируем, в первую очередь в Приморском крае России, линию DBS Cruise Ferry. Ежегодно на пароме DBS прибывает более 1400 человек, так что мы чувствуем отдачу от проводимых мероприятий. В марте этого года стенд префектуры Тоттори был развернут на Московской международной туристической выставке (MITT), таким образом мы стараемся привлечь туристов из европейской части России.

Много ли туристов из России приезжает в Тоттори сейчас?



Синдзи Хираи: Префектура Тоттори располагает богатейшими туристическим ресурсами, включая очень популярный среди российских гостей морской отдых. На побережье Урадомэ, которое входит в список мировых геопарков ЮНеКО, есть морской каякинг, сноркелингом и другие виды активного отдыха. Очень известное место - святилище Нагэирэдо в храмовом комплекса на горе Митокусан - историческое место, признанное национальным достоянием Японии.

В 2017 году количество останавливающихся в префектуре Тоттори туристов из России достигло 700 человек в год, и наблюдается тенденция к увеличению их числа.

В префектуре Тоттори есть два аэропорта, что очень удобно для связи с токийским аэропортом Ханеда, самолеты летают практически каждый час. А из Осаки и Киото до Тоттори можно добраться за 2,5 часа на поезде и за 3 часа на автобусе.

Насколько известно, в Тоттори планируется открыть велодорожку, которая пройдет по всей префектуре?



Синдзи Хираи: Да, в марте 2020 года планируется запустить веломаршрут, который будет проходить по территории всей префектуры от западной до восточной ее точки. Надеюсь, что он станет, так сказать, "священной землей" для велосипедистов. Кроме того, у нас уже есть множество велосипедных маршрутов, которые привлекают большое количество велосипедистов. Местные кафе, рестораны, сети небольших супермаркетов оборудованы специальными паркингами, стойками для велосипедов, туалетами, то есть для велосипедистов созданы все условия.

В западной части префектуры Тоттори, где располагается причал парома DBS Cruise Ferry, на территории прибрежной береговой линии полуострова Юмигахама находится веломаршрут, который проходит по живописнейшим местам: белый песок морских пляжей в контрасте с зелеными соснами. Здесь же располагаются и геотермальные источники.