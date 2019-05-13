GMT, или вторая часовая зона, - одно из самых используемых часовых усложнений: мы постоянно путешествуем между часовыми поясами.

В компании Hublot догадались, как упростить работу функции GMT и облегчить чтение показаний. Механизм Hublot Unico оснащен запатентованным модулем мгновенной корректировки второго часового пояса одним нажатием кнопки - это местное время, которое указывает основная стрелка часов. Домашнее время отображает вторая часовая стрелка, интегрированная с индикатором дня и ночи, - она устанавливается при помощи заводной головки. Часы Big Bang Unico GMT доступны в корпусе диаметром 45 мм из титана, карбона и золота King Gold.