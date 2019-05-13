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13.05.2019 20:13
Рубрика: Общество

Остров радости

Российская газета - Спецвыпуск № 101(7859)
Ikos Aria на острове Кос - новый отель семейства Ikos. Ikos Aria на острове Кос - новый отель семейства Ikos.
Ikos Aria на острове Кос - новый отель семейства Ikos.

В семействе греческих отелей Ikos долгожданное пополнение: в мае 2019 года на идиллическом острове Кос открылся совершенно новый курорт - Ikos Aria.

Само место, выбранное для отеля, достойно внимания: песчаный пляж длиной 850 м, с которого открывается вид на живописный островок и древнюю базилику. Просторные сьюты в стиле бунгало, с собственными бассейнами, расположены в ландшафтных садах. А сам остров можно бесплатно обследовать на автомобиле Mini.

Жемчужина в коллекции

Новый курорт Ikos Aria на острове Кос может, без преувеличения, считаться жемчужиной в коллекции отелей Ikos. Гостям предоставляются роскошно обставленные номера, многие из которых возведены в стиле современных бунгало и окружены живописными зелеными садами.

Ikos Oceania, Panorama Veranda.

У гурманов есть выбор из восьми ресторанов курорта, часть из которых контролируется шеф-поварами, отмеченными звездами Мишлен. Во всех ресторанах есть знающие сомелье и обширные винные карты, состоящие из 300 избранных местных и международных вин.

Отель приготовился баловать гостей частными бассейнами площадью до 40 кв. м, обслуживанием на пляже, бесплатными детскими клубами. Есть и уникальные услуги: инновационная опция Dine Out, которая предлагает питание в местных ресторанах острова Кос, и бесплатные автомобили Mini для исследования прекрасного острова.

Ikos Olivia, сьют с двумя спальнями и бассейном.

Бесконечный отдых

Не менее приятное времяпрепровождение ожидает гостей в других отелях Ikos. Здесь доступны услуги Deluxe Collection и Infinite Lifestyle. Deluxe Collection создана для гостей, проживающих в люксах. Этот мир идеального обслуживания начинается еще до прибытия на курорт. Индивидуальное планирование отдыха позволяет заранее заказать рестораны и спа-процедуры, организовать проживание по личным предпочтениям. Премиальный сервис порадует бесплатным массажем шеи и спины, специальным ужином на пляже и экспресс-регистрацией заезда и выезда. Будет даже выбор подушек в комнате - для более спокойного сна.

Гости Deluxe Collection могут пользоваться эксклюзивной инфраструктурой, включая отдельный бассейн и пляжную зону. Личный консьерж удовлетворит все пожелания во время пребывания.

Ikos Olivia, пляж Deluxe Collection.

Услуга Infinite Lifestyle заранее включает в стоимость абсолютно все - от блюд и напитков в ресторанах до посещения мероприятий. Круглосуточное обслуживание номеров, бесплатные детские клубы, водные развлечения или занятия спортом и фитнесом, посещение спа-центра с открытым и закрытым бассейнами и фирменными процедурами - все это можно предусмотреть заранее и не иметь никаких забот во время самого отдыха. Дополнительная уникальная возможность - бесплатные ужины вне отеля, аренда автомобиля Mini и даже бесплатные билеты в музеи. Этот уровень привилегий создан для того, чтобы сделать отдых гостей незабываемым.

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Общество Ежедневник Стиль жизни
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