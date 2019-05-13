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13.05.2019 20:04
Рубрика: Стиль

Гонки в стиле ретро

Российская газета - Спецвыпуск № 101(7859)
Cadillac Eldorado 1975 года выпуска - один из самых заметных участников "Ингосстрах Exclusive Classic Day". Cadillac Eldorado 1975 года выпуска - один из самых заметных участников "Ингосстрах Exclusive Classic Day".
Cadillac Eldorado 1975 года выпуска - один из самых заметных участников "Ингосстрах Exclusive Classic Day".

19 мая 2019 года в Москве пройдет ралли классических автомобилей "Ингосстрах Exclusive Classic Day".

Мероприятие, традиционно открывающее летний сезон соревнований ретромобилей, организовано "Ингосстрах Exclusive" совместно с Ралли Клубом Классических Автомобилей (РККА).

Участие в гонке примут автомобили, серийно выпускавшиеся до 1979 года и соответствующие их оригинальной конструкции. В зачете "Ветеран" будут соревноваться ретроавтомобили до 1949 года выпуска, в зачете Old-timer - с 1949 по 1973 год выпуска, в зачете Young-timer - с 1974 по 1979 годы. Протяженность маршрута, проложенного по центральным улицам Москвы, составляет около 80 км. Экипажи проведут в пути примерно три с половиной часа.

Все автомобили, участвующие в ралли, предварительно пройдут техническую инспекцию и проверку на соответствие требованиям ПДД. Ответственность водителей, участвующих в "Ингосстрах Exclusive Classic Day", будет застрахована организатором в рамках программы ОСАГО и ДСАГО на весь сезон ралли классических автомобилей с 18 мая по 17 ноября 2019 года. Кроме того, специально для ценителей винтажных авто "Ингосстрах Exclusive" разработал продукт "Ретромобиль", учитывающий все пожелания владельцев уникальных коллекционных экземпляров.

Кстати, в этом году появилось нововведение: для экипажей предусматривается Family (Team) Look Dress Code, то есть водителю и штурману необходимо выбрать наряды в одном стиле. Гонка стартует от гостиницы "Метрополь" в 12.30. Главным призом станет уик-энд на двоих на острове Сардиния в пятизвездочном курортном комплексе Forte Village Resort.

"Это красивое мероприятие - ралли на классических автомобилях - компания поддерживает уже четыре года подряд. Мы с искренней симпатией относимся к спорту, к коллекционированию, а самое главное - к людям, которые умеют получать удовольствие от жизни и от настоящей спортивной борьбы. Открывая для себя спорт, человек открывает целый мир, который делает жизнь насыщенной, яркой и разнообразной. В свою очередь, премиальный страховой бренд "Ингосстрах Exclusive" помогает в полной мере насладиться всеми радостями жизни, потому что мы защищаем самое ценное: здоровье, имущество, бизнес, и тем самым дарим нашим клиентам спокойствие и уверенность в завтрашнем дне", - говорит начальник управления страхования VIP-клиентов компании "Ингосстрах" Ирина Пономарева.

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