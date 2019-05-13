Основательница косметического бренда Nebu Milano Тамара Джи, продажи которого на территории России стартовали этой весной, профессиональная певица и танцовщица. А это значит, что с косметикой ей приходится иметь дело постоянно: "Когда я выступала на сцене, то до трех раз в день основательно подправляла или делала заново макияж". Упаковки с пудрой и тенями раз за разом проваливали испытание софитами, кожа пересыхала и становилась тусклой. Так что, поиски косметики, способной выдержать образ жизни активно выступающей певицы, велись перманентно. В итоге Тамара решила создать собственный косметический бренд, взяв за основу формулу с четырьмя слагаемыми: стойкость, безопасность, высочайшее качество и роскошная упаковка.

Тамара Джи. Nebu Milano

Тамара, ниша, в которой вы достаточно быстро - за три года - заняли свое место - очень плотно укомплектована и практически закрыта для новичков. Как вы решились на создание собственного бренда?

Тамара Джи: Так и есть, когда мы с мужем - он по профессии инженер - решили создать собственный бренд, причем сразу нацелившись на luxury-сегмент, многие пытались нас остановить: "Это просто нереально, вам придется конкурировать с гигантами индустрии, с брендами, имеющими многолетний опыт". Тем не менее, прошло всего три года - и, как видите, мы уже окрепли, встали на ноги и успешно продаемся по всему миру.

Где именно продается косметика Nebu Milano?

Тамара Джи: Как и задумывалось с самого начала, мы представляем нашу косметику только в премиум-магазинах и салонах, а также в пятизвездочных отелях.

Каким был ваш первый шаг?

Тамара Джи: Мы поехали в Италию - там самые лучшие производители и лаборатории в этой области, и буквально с головой погрузились в тонкости процесса. Нашей целью была разработка продуктов с увлажняющими компонентами, высоким содержанием витаминов и минералов, поэтому мы использовали инновационные технологии и ингредиенты только высочайшего качества, в том числе, экстракты красных водорослей и минералов из Тихого океана, масло жожоба и миндальное молочко, витамины А и Е, антиоксиданты. Разумеется, в наших продуктах нет жиров животного происхождения, и мы не тестируем ее на животных.

Сколько времени занял весь процесс: от стадии разработки до создания готового продукта?

Тамара Джи: Около года. Конечным результатом стала линейка, в которую входит пудра разного назначения - матирующая и бронзирующая, запеченный бронзатор для лица и тела, запеченные румяна, четыре палетки бриллиантовых теней, тушь для ресниц, два вида помады и кисть для лица и тела.

Какими продуктами вы чаще всего пользуетесь сами?

Тамара Джи: Бронзирующей пудрой с эффектом сияния - она содержит витамин Е, антиоксиданты и обогащена флуорисцентными и металлическими пигментами, и тушью, которая не только придает объем, но и отлично питает и защищает ресницы.

Конечно, говоря о вашей линии, невозможно не отметить упаковку - беззастенчиво роскошную и во всех смыслах блестящую.

Тамара Джи: Да, каждый футляр или коробочка покрыты 24-каратным золотом или платиной, украшены гравировкой в виде распластанных крыльев, и инкрустированы кристаллами Swarowski.

В центре гравировки также можно рассмотреть символическое изображение головы коровы с удлиненными дугообразными рогами. Это что-то из египетской мифологии?

Тамара Джи: Да, вы правы, мы с мужем ездили в Египет, посещали разные храмы, в том числе, закрытые для широкой публики, и даже получили официальное разрешение на использование этого символа. Кстати, название бренда, Nebu, тоже имеет мифологические корни: в античности этим словом обозначали некое мистическое золото, которому поклонялись сами боги.

А что это за технология, превращающая ваши позолоченные футляры в своего рода броню для косметики - благодаря ей у нее почти нет шансов деформироваться или рассыпаться?

Тамара Джи: Вы не представляете, сколько косметики было испорчено за время моих выступлений из-за частых переездов и механических повреждений. Так что, мы сразу решили, что наша линия будет надежно защищена и, как вы выразились, спрятана за надежной броней. Об этом позаботился мой муж-инженер, разработавший специальную технологию стабилизации, которая практически исключает повреждение продуктов - даже при их падении.

Я слышала, что вы также подумываете о создании собственной парфюмерной линии. У вас есть определенные ольфакторные предпочтения?

Тамара Джи: Люблю удовые ароматы, свежие, унисекс - одним словом, очень разные: пожалуй, в моем списке предпочтений нет только откровенно сладких парфюмов. А собственная парфюмерная линия у меня определенно будет, но это совсем другая история, думаю, длиной в несколько лет.