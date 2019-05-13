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13.05.2019,  
11:36
Текст:  Антон Валагин

Канадские моряки отказались служить без Wi-Fi

Фото: Flickr.com Фото: Flickr.com
Фото: Flickr.com

Новое поколение канадцев, выросшее в окружении цифровых технологий, не готово служить на флоте без доступа к Wi-Fi. Возможность пользоваться интернетом на службе стоит высоко в списке предпочтений новобранцев, сообщили в командовании Корролевских ВМС Канады.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- Это поколение моряков выросло с телефонами в руках. Если им запретить пользоваться гаджетами, они не пойдут на флот, - констатировал контр-адмирал Каспер Донован. Его слова приводит Military.com.

Королевский флот Канады снял запрет на корабельный Wi-Fi в феврале. До этого моряки на службе должны были сдавать свои смартфоны на хранение. Командующий флотом вице-адмирал Рон Ллойд назвал подобные меры "драконовскими".

- Есть другие флоты НАТО, которые используют Wi-Fi гораздо шире, чем мы. А мы говорим нашим морякам: нет, это нельзя? Безумие! - считает Ллойд.

Информационная безопасность является главным приоритетом, но ее требования не могут оставить ВМС Канады без технического прогресса, резюмировал Донован.

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