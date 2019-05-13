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13.05.2019 12:57
Рубрика: В мире

Количество жертв циклона "Фани" возросло до 64 человек

Число жертв циклона "Фани" возросло до 64 человек, количество пострадавших исчисляется сотнями. Как пишет Times of India, жертвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке Индии.

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Ранее речь шла о 43 погибших, но власти опубликовали новые данные. Избежать больших жертв удалось благодаря эвакуации миллиона жителей. Такое решение власти штата приняли после получения прогноза, что на побережье надвигается шторм, аналогичный тому, что был в 1999 году, когда погибли 10 тысяч человек.

Между тем главный министр штата Навин Патнаик поручил чиновникам начать оценку домов, поврежденных стихией. Эта процедура должна быть завершена в течение одной недели (отсчет начинается с 15 мая). Местные жители возлагают большие надежды на помощь государства в восстановлении жилья. И чтобы ее получить, откладывают строительство, хотя многие остались без крыши над головой.

Согласно статистике, за 12 последних лет в результате различных стихийных бедствий в штате Одиша было повреждено 1526877 домов. Ущерб, нанесенный Фани, был самым серьезным - 508467 поврежденных домов.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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