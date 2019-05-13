Коллекция Red Carpet Chopard к международному Каннскому кинофестивалю

Являясь с 1998 года партнером международного Каннского кинофестиваля, ювелирно-часовой бренд Chopard уже на протяжении 11 лет разрабатывает специальную коллекцию Red Carpet, изделия которой демонстрируют на красной ковровой дорожке крупнейшего европейского кинофорума самые известные актрисы мира.

Лейтмотивом последней коллекции, в состав которой вошли 72 изделия, стала тема любви, одинаково актуальная как для кинематографа, так и для высокого ювелирного искусства. Один из самых впечатляющих гарнитуров коллекции представляет блестящее во всех смыслах трио из колье, кольца и серег, выполненных из белого золота и титана и украшенных хороводами из турмалинов Параиба, танзанитов, бриллиантов и аметистов.

Еще один яркий фигурант коллекции - комплект из серег и кольца в форме орхидей. Изящные лепестки на серьгах полностью покрыты гранатами, аметистами и бриллиантами, а на кольце отделаны тончайшим слоем белой керамики.

Ювелирные часы из коллекции помогут не потеряться в насыщенном графике кинофорума и отсчитывать минуты до начала самых важных мероприятий. Широкий браслет декорирован образующими застывшее кружево бриллиантами весом 60 карат, а окруженный восемью бриллиантами огранки "маркиза" циферблат дополнительно украшен с двух сторон цветными драгоценными камнями: в одном случае, мозамбикскими рубинами, во втором - желтыми бриллиантами, и, наконец, изумительной чистоты сапфирами.