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Рубрика: Общество

Дорожный набор

Российская газета - Спецвыпуск № 101(7859)
Apple iPad 9.7" Wi-Fi + Cellular 128GB. Apple iPad 9.7" Wi-Fi + Cellular 128GB.
Apple iPad 9.7" Wi-Fi + Cellular 128GB.

Хорошо продуманный отдых начинается не тогда, когда вы добрались до места назначения, а тогда, когда вы туда только отправляетесь.

Выбирая вещи для путешествия, можно окружить себя комфортом еще в аэропорту, затем в самолете, далее везде. Обувь должна быть удобной и легкой, чемодан и сумка - вместительными, очки должны защищать глаза от яркого света и нежелательного внимания, а за развлечения вместо привычного ноутбука с легкостью ответит iPad.

Apple iPad 9.7" Wi-Fi + Cellular 128GB

Идеальный планшет для путешествий, тонкий, легкий и компактный: при толщине 6 мм и диагонали 24,6 см он весит 490 г. Помещается в любой сумке, работает без подзарядки до 10 часов - то есть целый день. Яркий дисплей с антибликовым покрытием позволяет использовать iPad хоть для чтения книги в парке, хоть для монтажа видео - изображение всегда будет четким.

Apple Pencil делает iPad удобным цифровым блокнотом: можно делать записи от руки, подписывать или рецензировать документы, дорисовывать усы на фотографиях или делать свои наброски.

Разработчики советуют скачать на iPad приложения для путешествий, например, Hitlist, LoungeBuddy, Hotel Tonight, Elk Travel Currency Converter, Foursquare City Guide, maps.me.

Новые горизонты от Louis Vuitton: путешествуй с удобством
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