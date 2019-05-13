Матвиенко: Потенциал регионального сотрудничества РФ и Японии огромен

Практически все российские регионы наладили связи с японскими префектурами, у этого сотрудничества есть огромный, пока невостребованный потенциал, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В понедельник она открыла первое пленарное заседание Совета губернаторов России и Японии в Москве. Вначале глава Совфеда огласила приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина участникам встречи.

В своем выступлении спикер отметила, что Москва вновь становится отправной точкой для продолжения российско-японского движения по пути взаимовыгодного сотрудничества и подлинного партнерства.

"Сегодня практически все субъекты Российской Федерации наладили прочные связи с японскими партнерами", - отметила глава верхней палаты российского парламента. "Я уверена, что у нас есть огромный, невостребованный пока потенциал взаимовыгодного межрегионального сотрудничества как в экономической, так и в гуманитарной сфере", - добавила она.

Каждый российский регион, подчеркнула сенатор, обладает уникальными конкурентными преимуществами, которые могут быть использованы в международной кооперации, "а начавшаяся в этом году реализация масштабных национальных проектов даст дополнительные возможности для развития сотрудничества с зарубежными партнерами".

При этом глава Совфеда призвала уходить от шаблонных схем и поощрять новые нестандартные форматы взаимодействия, задействовать опыт науки и бизнеса. При этом, по словам Валентины Матвиенко, нельзя забывать такие направления как культура, здравоохранение и социальная сфера.

"Совет Федерации как "палата регионов" будет всесторонне поддерживать развитие эффективного взаимодействия между субъектами Российской Федерации и префектурами Японии. Мы с нашими японскими коллегами продолжим координировать эту работу в формате Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству, а также в рамках других парламентских структур", - заявила Валентина Матвиенко.

Она также напомнила собравшимся мудрое японское изречение: "Кто желает подняться наверх, тот придумает лестницу". "Путь Совет губернаторов станет такой лестницей, по ступеням которой мы вместе поднимемся к нашим новым вершинам всестороннего, взаимовыгодного, конструктивного и долгосрочного сотрудничества", - сказала председатель СФ.

Совет губернаторов России и Японии собрался впервые за девять лет. Во встрече участвуют восемь японских губернаторов и более двадцати российских.

По мнению главы комитета СФ по международным делам Константина Косачева, в Японии и России есть общественный запрос на развитие сотрудничества даже в нынешних непростых условиях. "И тогда возникает ключ. Ключ в том, чтобы задействовать фактор прямых связей между регионами. Для этого и нужен Совет губернаторов", - сказал он в интервью телеканалу "Вместе.РФ".

Во вторник участники встречи посетят Совет Федерации и обсудят с Валентиной Матвиенко итоги работы Совета.