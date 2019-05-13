Матвиенко: Потенциал регионального сотрудничества РФ и Японии огромен

Новости

В ГИБДД рассказали, когда можно говорить по телефону за рулем 15:37
Эквадор передаст США документы Ассанжа, оставшиеся в посольстве 15:32
Япония поделится технологиями с Подмосковьем 15:25
Путин посетит летно-испытательный центр 15:18
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины 15:18
В Абакане возобновили отопительный сезон из-за неожиданных холодов 15:13
В Иркутске будут судить банду вымогателей и похитителей людей 15:12
Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста 15:08
"Прямо как в прошлое попал". В Москве заметили автовоз с "Запорожцами" 15:08
Создан центр управления нештатными ситуациями на II Европейских играх 15:04
Российский авторынок в апреле не вышел в плюс 15:03
Министр культуры России выставил приоритет для отечественного кино 14:55
Пострадавший в авиакатастрофе в Шереметьево выписан из клиники 14:50
Видео: автопилот Tesla спас жизнь кролику 14:38
В Оренбуржье подростка заподозрили в убийстве сверстника 14:34
В Госдуме оценили возобновление расследования по делу Ассанжа 14:34
В Курганской области завели дело после падения мемориала на ребенка 14:27
Видео: В Екатеринбурге мотоциклисты повредили древние мегалиты 14:25
Министр культуры России рассказал о триумфе отечественного кино 14:18
В Москве встретились губернаторы России и Японии 14:18
В суд Самары поступили дела двух новых подозреваемых в хищении нефти 14:08
В Казани СК завел дело на подростка, захватившего заложников в школе 14:07
Mazda станет головной болью для Audi, BMW и Mercedes 14:07
Эмилия Кларк сыграет викторианскую поэтессу-наркоманку 14:05
Из Сочи в Крым отправился первый в этом сезоне круиз 14:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 14:45
Рубрика: Власть

Матвиенко: Потенциал регионального сотрудничества РФ и Японии огромен

Текст: Галина Мисливская
Практически все российские регионы наладили связи с японскими префектурами, у этого сотрудничества есть огромный, пока невостребованный потенциал, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В понедельник она открыла первое пленарное заседание Совета губернаторов России и Японии в Москве. Вначале глава Совфеда огласила приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина участникам встречи.

В своем выступлении спикер отметила, что Москва вновь становится отправной точкой для продолжения российско-японского движения по пути взаимовыгодного сотрудничества и подлинного партнерства.

Фото: Пресс-служба губернатора префектуры Тоттори.
Губернатор префектуры Тоттори намерен развивать сотрудничество с РФ

"Сегодня практически все субъекты Российской Федерации наладили прочные связи с японскими партнерами", - отметила глава верхней палаты российского парламента. "Я уверена, что у нас есть огромный, невостребованный пока потенциал взаимовыгодного межрегионального сотрудничества как в экономической, так и в гуманитарной сфере", - добавила она.

Каждый российский регион, подчеркнула сенатор, обладает уникальными конкурентными преимуществами, которые могут быть использованы в международной кооперации, "а начавшаяся в этом году реализация масштабных национальных проектов даст дополнительные возможности для развития сотрудничества с зарубежными партнерами".

При этом глава Совфеда призвала уходить от шаблонных схем и поощрять новые нестандартные форматы взаимодействия, задействовать опыт науки и бизнеса. При этом, по словам Валентины Матвиенко, нельзя забывать такие направления как культура, здравоохранение и социальная сфера.

"Совет Федерации как "палата регионов" будет всесторонне поддерживать развитие эффективного взаимодействия между субъектами Российской Федерации и префектурами Японии. Мы с нашими японскими коллегами продолжим координировать эту работу в формате Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству, а также в рамках других парламентских структур", - заявила Валентина Матвиенко.

Она также напомнила собравшимся мудрое японское изречение: "Кто желает подняться наверх, тот придумает лестницу". "Путь Совет губернаторов станет такой лестницей, по ступеням которой мы вместе поднимемся к нашим новым вершинам всестороннего, взаимовыгодного, конструктивного и долгосрочного сотрудничества", - сказала председатель СФ.

В Совфеде оценили слова Помпео о поиске общих интересов с РФ

Совет губернаторов России и Японии собрался впервые за девять лет. Во встрече участвуют восемь японских губернаторов и более двадцати российских.

По мнению главы комитета СФ по международным делам Константина Косачева, в Японии и России есть общественный запрос на развитие сотрудничества даже в нынешних непростых условиях. "И тогда возникает ключ. Ключ в том, чтобы задействовать фактор прямых связей между регионами. Для этого и нужен Совет губернаторов", - сказал он в интервью телеканалу "Вместе.РФ".

Во вторник участники встречи посетят Совет Федерации и обсудят с Валентиной Матвиенко итоги работы Совета.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Японии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко
Помпео прибудет в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая
Во Франции призвали прекратить "антироссийскую истерию"
Две трети жителей России готовы работать без нужды в заработке
Второй тур выборов президента состоится в Литве