Мел Гибсон сыграет Ротшильда

На кинорынке в Канне была представлена новая сатирическая комедия с участием Мела Гибсона и Шайи ЛаБафа - Ротшильд (Rothchild).

В фильме шотландского режиссёра Джо Байарда ("Грязь" с Джеймсом Макэвоем) ЛаБаф играет молодого бастарда одной из самых могущественных банковских династий планеты - вымышленного Беккета Ротшильда.

Много лет назад мать Беккета бежала из дома с джазменом, после чего лишилась всех прав на наследство, но её сын вернулся и готов бороться за деньги клана.

Хитростью и подлостью парню нужно устранить девять родственников-конкурентов (студентов, хипстеров, звезд реалити-шоу), чтобы предъявить свои права на деньги семейства. Самый главный его противник - родной дед. Зловещий Уайтлоу Ротшильд, которого и сыграл Мел Гибсон.

Сценарий Джона Паттона Форда был написан много лет назад. В 2014 году он даже попал в легендарный "черный список" лучших сценариев, которые так и не были запущены в производство. (его составляют в конце каждого года топовые профессионалы из киноиндустрии).

Теперь же за работу над картиной взялся продюсер фильма "Закатать в асфальт" Кит Кьярвал и британские дистрибьютеры из HanWay Films.