Новости

СМИ: Актер Брэдли Купер расстался с российской топ-моделью Ириной Шейк 18:10
Умерла последняя актриса "золотого века Голливуда" Дорис Дэй 17:35
Составлен список из 557 навсегда утраченных отечественных фильмов 16:53
Сергей Шнуров заявил о возможном прекращении музыкальной карьеры 16:20
Министр культуры России выставил приоритет для отечественного кино 14:55

Мел Гибсон сыграет Ротшильда

Новости
    13.05.2019, 17:57
Текст:   Феликс Зилич

На кинорынке в Канне была представлена новая сатирическая комедия с участием Мела Гибсона и Шайи ЛаБафа - Ротшильд (Rothchild).

Фото: kinopoisk.ru
"Игры разумов": кровавая драма Мела Гибсона про Оксфордский словарь

В фильме шотландского режиссёра Джо Байарда ("Грязь" с Джеймсом Макэвоем) ЛаБаф играет молодого бастарда одной из самых могущественных банковских династий планеты - вымышленного Беккета Ротшильда.

Много лет назад мать Беккета бежала из дома с джазменом, после чего лишилась всех прав на наследство, но её сын вернулся и готов бороться за деньги клана.

Хитростью и подлостью парню нужно устранить девять родственников-конкурентов (студентов, хипстеров, звезд реалити-шоу), чтобы предъявить свои права на деньги семейства. Самый главный его противник - родной дед. Зловещий Уайтлоу Ротшильд, которого и сыграл Мел Гибсон.

Сценарий Джона Паттона Форда был написан много лет назад. В 2014 году он даже попал в легендарный "черный список" лучших сценариев, которые так и не были запущены в производство. (его составляют в конце каждого года топовые профессионалы из киноиндустрии).

Теперь же за работу над картиной взялся продюсер фильма "Закатать в асфальт" Кит Кьярвал и британские дистрибьютеры из HanWay Films.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Министр культуры России рассказал о триумфе отечественного кино 14:18
Эмилия Кларк сыграет викторианскую поэтессу-наркоманку 14:05
Новые "Мстители" продолжают лидировать в российском прокате 11:37
Вышел тизер самой последней серии "Игры престолов" 11:13
⧣ Голливуд
Фото: twitter.com/ THRtv
Умер актер Клемент фон Франкенстайн 11.05.2019
Умер один из создателей "Человека-паука" Элвин Сарджент 11.05.2019
Вачовски займутся перезапуском "Матрицы" 11.05.2019
⧣ байопик
Фото: youtube.com
Вышел трейлер сериала "Екатерина Великая" 11.05.2019
Disney назвал даты выхода продолжений "Аватара" и "Звездных войн" 08.05.2019
Участники группы Queen стали богаче британской королевы 05.05.2019
⧣ Мел Гибсон
Фото: EPA/ PAUL MILLER
Мел Гибсон станет Санта-Клаусом в черной экшн-комедии 09.05.2019
Вышел русский трейлер фантастического боевика с Уиллом Смитом "Гемини" 26.04.2019
Трейлер: Мел Гибсон и Шон Пенн играют "Профессора" и "Безумца" 01.04.2019