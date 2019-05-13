Министр культуры России рассказал о триумфе отечественного кино

Владимир Мединский выступил автором сайта ria.ru - в рамках проекта пресс-службы правительства РФ и МИА "Россия сегодня" "Правительство онлайн", дав тем проекту старт.

В своей колонке министр культуры Российской Федерации отметил, что отечественные кинофильмы "демонстрируют качественный рост", поскольку все более и более грамотно ориентируются на зрителя, освещая близкие ему и актуальные темы, и, как следствие, успешно составляют в прокате конкуренцию продукции Голливуда.

Для примера: с 2012 по 2018 год рост посещаемости российского кино повысился в два раза - с 28,7 миллиона до 57,9 миллиона человек.

Поскольку, как считает чиновник, "у нас просто стали снимать хорошие фильмы". Которые "рассказывают об интересных людям героях и событиях", опираясь на "близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности".

А главное - российская киноиндустрия в последние годы "наловчилась производить такие фильмы не от случая к случаю, а системно", - акцентирует министр.

Подчеркивая, что рекордные показатели отечественное кино демонстрирует "в условиях беспрецедентной жёсткой рыночной конкуренции с глобальным Голливудом".