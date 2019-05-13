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13.05.2019,  
10:44
Текст:  Олег Корякин

СМИ: Минобороны отказалось от снайперской винтовки "Точность"

Фото: Vitaly V. Kuzmin / http://www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin / http://www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin / http://www.vitalykuzmin.net

Министерство обороны РФ отказалось закупать снайперский комплекс "Точность". Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает "Интерфакс".

По словам собеседника, на новую винтовку от военного ведомства "заказа не будет".

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Причина в том, уточнил он, что замену всех импортных деталей в комплексе на отечественные сочли нецелесообразной.

Напомним, что изначально у "Точности" был шанс попасть на вооружение в российскую армию. Обозначались и примерные сроки - после 2020 года.

Как пояснял экс-директор "ЦНИИТОЧМАШ" Дмитрий Семизоров, Минобороны РФ потребовало, чтобы к этому времени разработчики заменили в винтовке все иностранные комплектующие на российские.

Но, видимо, планы у МО РФ изменились.

Что касается других российских силовых структур, то новой винтовкой были вооружены Федеральная служба охраны, Росгвардия и ФСБ.

Справка "РГ"

Винтовка ORSIS Т-5000 "Точность" выпускается в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Эффективная дальность стрельбы до - 1,5 километра. Не требует пристрелки. Способна поражать цели в любое время суток.

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