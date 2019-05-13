Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.05.2019,  
13:48
Текст:  Алексей Моисеев

Новейшая дальнобойная САУ Северной Кореи прошла обкатку на полигоне

В Северной Корее продемонстрировали реальные боевые стрельбы новейшей самоходной артиллерийской установки.

Это первое появление данной САУ с сентября прошлого года, когда ее презентовали в Пхеньяне на параде в честь 70-летия КНДР.

Внешне она очень напоминает аналогичную технику, разработанную в странах НАТО, Китае, Южной Корее и Японии. Двигатель находится в передней части корпуса, шасси имеет по шесть опорных катков с каждого борта.

Фото: 1LT Sam Otto / U.S. Army / wikimedia.org
Танки Т-62М с "бровями Ильича" замечены в боях на севере Хамы

В качестве вооружения применено 152-мм длинноствольное орудие, имеющее значительную дальность стрельбы - около 40 км при применении активно-реактивных боеприпасов.

Имеется улучшенная система управления огнем с комплексом специальных датчиков и спутниковой навигацией. Предполагается, что для САУ будет создана транспортно-заряжающая машина.

На параде самоходка была оснащена ракетным комплексом противоздушной обороны, на полигоне же с машин это оружие демонтировали. Оставались лишь служащие для самообороны спаренные 30-мм автоматические гранатометы. Других различий замечено не было.

Военные эксперты не исключают, что данная САУ в будущем получит корректируемые артиллерийские снаряды - конструкторы КНДР в последние годы достигли больших успехов в создании управляемого оружия.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
артиллерия
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
Российский гидронавт рассказал, откуда на дне океана следы гусениц 12:41
Российскую армию вооружили бесшумными минометами 07.05.2019
Под Астраханью провели боевые стрельбы из системы "Торнадо-С" 27.04.2019
КНДР
Фото: Vitaly V. Kuzmin / http://www.vitalykuzmin.net
СМИ: Минобороны отказалось от снайперской винтовки "Точность" 10:44
СМИ: выпущенные Северной Кореей ракеты упали в море 09.05.2019
Корейский "Искандер": что испытала КНДР 06.05.2019
САУ
Колесные САУ вооружили легендарными пушками Второй мировой в Йемене 20.04.2019
На Урале скончался разработчик гаубиц "Акация" и "Мста-С" 28.03.2019