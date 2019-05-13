Zenith представляет свои первые часы в серебряном корпусе - Pilot Type 20 Extra Special Silver.

Модель посвящена знаменитой истории бортовых приборов Zenith, разработанных в первые годы аэронавтики. На задней крышке корпуса диаметром 45 мм выгравировано изображение аэроплана, надпись Zenith flying instruments и исторический герб марки. Крупная заводная головка обеспечивает легкую регулировку. На матовом серебряном циферблате - часовые метки и стрелки с люминесцентным покрытием. Автоматический калибр Zenith Elite 679, лимитированная серия 250 экземпляров.