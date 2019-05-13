Louis Vuitton и дизайнер Марк Ньюсон выпустили продолжение коллекции инновационного багажа на колесах Horizon.

В отличие от жестких чемоданов 2016 года новая линия фокусируется на мягких формах и называется Horizon Soft. Материал поверхности — бесшовный термосформированный водоотталкивающий 3D-трикотаж шести цветов. Новые технологии позволили свести вес сумок и чемоданов к минимуму. Легкий, но прочный, соответствующий разрешенным размерам ручной клади для провоза в салоне самолета, такой багаж создан для удобства путешественника.