Отель Daios Cove Luxury Resort & Villas похож на гигантский корабль, причаливший к уютной бухте на северо-востоке Крита неподалеку от городка Агиос Николаос.

Он спроектирован так, что абсолютно из каждого его номера и из каждой виллы открывается вид на Средиземное море и покрытые зеленью скалистые холмы, не тронутые цивилизацией. Если хочется сбежать от городской суеты, от многолюдных шумных пляжей и от всех забот мира, то, пожалуй, лучше места не найти.

Чужие здесь не ходят

Некоторым людям Daios Cove напоминает огромный лайнер с несколькими открытыми палубами, величаво рассекающий гладь Средиземного моря. На каждой палубе - ряд кают (вилл, номеров или сьютов). Гости ведут расслабленную жизнь, как в роскошном круизе: долго завтракают, загорают у центрального бассейна, заказывают в баре фирменные коктейли и закуски, развлекают себя водными аттракционами, неторопливо переодеваются к ужину, выбирая новый ресторан с еще не опробованной кухней, вечером слушают музыку, ведут светские беседы и читают книги, до которых раньше не доходили руки. Никто никуда не спешит. И даже не вспоминает, есть ли жизнь за пределами корабля.

Другие же находят в отеле сходство с небольшим средиземноморским городком, выстроенным из камня теплых песочных оттенков. Городок террасами спускается к морю, каждая из них - улица под своим номером. Между улицами-террасами курсируют фуникулеры. Это лишает сомнений, подходит ли курорт семьям с детьми в колясках, людям зрелого возраста или не самого спортивного сложения.

Над городом возвышается местный "замок" - вилла Daios Mansion площадью 600 квадратных метров. Помимо трех спален и двойного бассейна здесь собственный спа, комната для персонала, а также приставленный ко всему этому консьерж. Вообще в Daios Cove есть даже вертолетная площадка, так что частный перелет сюда из аэропорта Ираклиона - не сцена из кино, а доступная реальность.

Море, горы и безграничный покой - вот что прежде всего привлекает в Daios Cove

Роль центральной площади города играет нижняя терраса с открытым инфинити-бассейном, который наполнен морской водой и подогревается в любую погоду. Здесь же два ресторана - гастрономический Ocean и греческий Taverna. Чуть ниже - пляж с белым песком. Помимо бара на пляже есть ресторан средиземноморской кухни The Beach House, рядом проходят "Волшебные понедельники" - выступления музыкантов, чьи программы гармонично вписываются в местную ненавязчивую атмосферу. Но настоящее сердце Daios Cove - узкая и длинная живописная бухта, защищенная от ветра и волн открытого моря. Отсюда яхты отеля уходят на морские прогулки, здесь можно погружаться с аквалангом, попробовать силы в сапсерфинге, управлении каяком или просто плавать в свое удовольствие.

В Daios Cove не заглядывают случайные люди, на улицах и пляже не бывает посторонних. Говорят, только дикие козы иногда рано поутру могут пробираться через территорию отеля с одного скалистого холма на другой.

Покой уединения

Просторные виллы Daios Cove с одной, двумя или тремя спальнями дарят ощущение второго дома: сюда хорошо приезжать всей семьей вместе с детьми. Несмотря на близость моря, до него можно и не дойти: с вилл открывается захватывающий вид на бухту, при этом у каждой есть собственный подогреваемый бассейн с морской водой. Впрочем, жить в Daios Cove хорошо и в сьютах, и номерах с террасой или бассейном - просто их площадь немного меньше. Для детей предусмотрены ясли и мини-клуб, сертифицированные британской компанией Worldwide Kids. Для взрослых Goco Spa Daios Cove предлагает целый список спа- и велнес-процедур с использованием продукции Anne Semonin и 111SKIN.

Сервис Residents’ Club позволяет бесплатно попробовать блюда всех ресторанов отеля

Самым любознательным гостям Daios Cove дает возможность исследовать природу Крита и горные деревни на автомобиле Cabriolet Land Rover Evoque. Тем, кто не хочет вести машину сам, предоставляется профессиональный водитель.

Клубный отдых

Для гостей вилл и сьютов Daios Cove разработал уникальный гастрономический сервис "все включено" - услугу Residents’ Club. Это неограниченная свобода выбора: можно бесплатно попробовать блюда и вина в каждом из ресторанов Daios Cove и в любое время суток заказать завтрак, обед и ужин в сьют или на виллу. Мини-бар с брендовыми напитками обновляется ежедневно, разумеется, тоже бесплатно. Чем меньше забот у гостей, тем больше времени остается у них, чтобы насладиться отдыхом и просто побыть рядом с близкими людьми.