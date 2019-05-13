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13.05.2019 / 16:20
Коллекция

Галерея великих: портреты русских полководцев в коллекции Classico Generals Ulysse Nardin

Маршал Жуков. Фото: Ulysse Nardin
Маршал Жуков. Фото: Ulysse Nardin

Швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin пополнила коллекцию Classico Generals часами с портретами великих русских полководцев: модели увидели свет накануне 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
На циферблатах разных моделей можно увидеть Александра Невского - основой изображения послужил хранящийся в Государственной Третьяковской Галерее портрет Павла Корина, Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова и других прославленных военачальников.
Открывает "картинную галерею" изображение маршала Советского Союза и четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова: за основу был взят написанный в 2006 году живописцем Олегом Ездаковым "Портрет маршала Жукова Г.К.".

Все циферблаты выполнены в технике лаковой миниатюры по перламутру: рисунок наносится акварельной кистью, роспись осуществляется масляными красками и покрывается несколькими слоями лака с последующей полировкой. Выбор данной техники неслучаен: в XVII веке подобные покрытые лаком миниатюрные портреты брали с собой в дальние путешествия, в частности, военные походы. Созданная на базе механизма UN-815 с автоподзаводом, коллекция адресована российскому рынку и будет эксклюзивно представлена в московском бутике Ulysse Nardin.

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