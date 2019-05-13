В США предназначенные для ракет и самолетов средства потратят на стену

Пентагон выделил на строительство стены на границе с Мексикой 1,5 миллиарда долларов из средств, предназначенных для финансирования программ модернизации межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Об этом сообщила газета Washington Post, в распоряжение которой попали документы министерства обороны США. Выделенные Пентагоном деньги пойдут на возведение около 130 километров стены, они занесены в статью расходов по борьбе с наркотиками. Подчеркивается, что перевод средств не окажет негативного влияния на боеготовность, пишет ТАСС.

Издание отмечает, что ранее должностные лица вашингтонской администрации признавали, что эти деньги можно было бы направить на военные проекты, которым не хватает финансирования. Так, в ВВС США не раз заявляли о необходимости модернизации Minuteman III. Однако план модернизации центра управления МБР "немного задерживается", поэтому Пентагон решил перевести на стену часть выделенных на усовершенствование этой программы средств.

Военное ведомство США также сокращает финансирование программы самолетов. При этом в документе также отмечается, что разработка техники задерживается, что позволяет сократить бюджет программы. Пентагон также перенаправляет деньги, изначально предназначавшиеся для космических испытаний и на финансирование операций в Афганистане.

По данным Washington Post, кроме 1,5 миллиарда долларов Пентагон выделяет на строительство стены еще примерно 4,6 миллиарда по статье расходов на строительство военных объектов, что уже вызвало недовольство демократов в конгрессе США.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп ввел режим ЧП на южной границе страны. Это позволит ему получить около восьми миллиардов долларов в обход конгресса. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 километра. Предполагается, что стена поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.