"Прямо как в прошлое попал". В Москве заметили автовоз с "Запорожцами"

Необычный автовоз заметили в Москве. На двух грузовых платформах стояли пять автомобилей "Запорожец" разных моделей. Компанию им составили знаменитая мотоколяска СМЗ С-3А "Моргуновка", старый Peugeot 403 и ВАЗ-2105.

Снимки с такой интересной коллекцией появились в Instagram-аккаунте retrorembaza77. Один из пользователей сообщил, что видел этот автовоз в центре Москвы - на Береговом проезде. Куда и зачем перевозили раритеты, неизвестно.

Однако подписчики аккаунта выразили надежду, что машины везут "не под пресс". "СССР рулил", "Машина времени", "Прямо как в прошлое попал", - множество таких комментариев появилось под сообщением.

Отметим, что среди "Запорожцев" были не только популярные в свое время "горбатые" ЗАЗ-965 и ЗАЗ-968 (из-за формы воздухозаборников их часто называли "ушастыми"). На автовозе можно рассмотреть и сделанный на базе последнего уникальный пикап ЗАЗ-968 МП. Это уже относительно новая машина - она появилась в начале 1990-х. Причем, как пишут на профильных форумах, в пикапы превращали выбракованные "ушастые". У них отрезали заднюю часть кабины, а переднюю закрывали приваренной стенкой с овальным окошком.

Первое время такие "поделки" использовали на Запорожском заводе для собственных нужд. Затем их попытались вывести на рынок, но без особого успеха. Использовать грузовое отделение без дверей и бортов оказалось не слишком удобно. Всего, утверждают знатоки, было выпущено около 2500 таких машин.