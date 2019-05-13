Развитию китайской нации помогает гармония в семье

Си Цзиньпин прогуливается под руку со своей матерью по парку. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Среди фотографий в рамках на книжных полках в кабинете председателя КНР особенно выделяются четыре. На них - теплые моменты встреч Си Цзиньпина со своими родителями, женой и дочерью. Глубокая преданность семье и безмерное уважение к своим родителям - главные китайские традиции и обычаи, которые присущи и председателю КНР.

Будучи некогда секретарем партийного комитета провинции Чжэцзян, Си Цзиньпин однажды сказал корреспонденту, приехавшему из Яньаня, колыбели китайской революции: "Я привык звонить своей жене каждый день и делаю это вот уже более десяти лет нашего брака".

Си Цзиньпин катит на инвалидном кресле своего отца Си Чжунсюня. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

15 октября 2001 года на 88-й день рождения Си Чжунсюня, отца нынешнего китайского лидера, собралась вся семья. Но Си Цзиньпин, который тогда был главой провинции Фуцзянь, из-за невероятной занятости смог лишь прислать поздравительное письмо. Сын выразил почтительные и родственные чувства, восхищение своим отцом, назвав его искренним и чистосердечным, способным научить тому, как вести себя с людьми. "Именно от отца я унаследовал великую силу духа", - написал Си Цзиньпин.

Китайский лидер в своих выступлениях неоднократно подчеркивал необходимость "глубоко любить свою семью, уделять особое внимание семейному воспитанию и формировать положительные нравы семьи".

Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань на острове Дуншань провинции Фуцзянь. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Во время празднования Нового года по лунному календарю в 2015 году Си Цзиньпин отметил: "Как бы ни изменились времена и образ жизни, мы должны обратить особое внимание на создание гармоничной семьи и формирование благоприятных семейных отношений. Мы должны стремиться к тому, чтобы миллионы семей стали основой для содействия развитию государства и национальному прогрессу, а также социальной гармонии".

12 декабря 2016 года на встрече с представителями лауреатов премии "цивилизованная семья" председатель КНР вновь напомнил о необходимости уважения старших и любви к молодежи. "Жена должна быть добродетельной, что будет уменьшать несчастья мужа, мать должна быть доброй, а ее сыновья - почтительными; старший брат должен быть добрым, а младший - почтительным", - уверен национальный лидер.

Гармония в семье помогает во всех начинаниях и является ключевой духовной силой, содействующей развитию китайской нации, указывает Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин едет в Фучжоу на велосипеде со своей дочкой. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

К тому, чтобы дорожить родственными связями, он призвал и на следующем праздновании Чуньцзе, 26 января 2017 года: "Нельзя недооценивать истинные чувства, которые испытывают родные и близкие, нельзя не отвечать им искренней любовью".

В этом году на празднике Весны3 февраля Си Цзиньпин отметил, что без процветания и развития государства не будет ни одной счастливой семьи. "А без счастливых семей также не будет и речи о процветании и развитии государства", - подчеркнул китайский лидер.