Дождливо и до +23 градусов сегодня будет в столице

Московский регион сегодня продолжит находиться под властью антициклона, протянувшегося с севера до Каспия. Под его воздействием в столице сохранится по-летнему теплая погода. Об этом рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, воздух в столице прогреется днем до +20...+23 градусов, в ночные часы не ниже +10.

- Временами будет идти небольшой дождь, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Картина погоды сохранится и в ближайшие дни.

Ветер в порывах не превысит 10-12 м/с, а вот атмосферный фронт ожидается высоким 760 мм рт ст.

По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, к выходным возможно небольшое похолодание - до +18 в дневные часы и ночью не ниже +10.

Кстати, максимально воздух в этот день прогревался до +28,6 в 1883 году, а на следующий год 13 мая в утренние часы было -1,9.