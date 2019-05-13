Москвичам предложили пересчитать соловьев

С 13 мая в Москве начали считать соловьев. Подробности "РГ" рассказали в Мосприроде. Как пояснили в Мосприроде, маленькие пернатые певцы прилетают в среднюю полосу России в конце апреля - первых числах мая. А с середины последнего весеннего месяца птицы начинают петь. Как поясняют орнитологи, поют только самцы, призывая самок создать семьи, и чем громче и затейливей пение - тем больше шансов обрести подругу. Именно благодаря этому пению и можно посчитать количество соловьев. Акция продлится до 30 июня включительно. Принять в ней участие сможет каждый. Результаты наблюдений с указанием даты, места наблюдения и маршрута следования к нему, количество птиц, а также свой номер телефона нужно отправить на электронную почту: setun_oopt@mail.ru

Все данные будут внесены в интерактивную карту мест обитания соловьев.

Кстати



По разным данным, в столице ежегодно прилетает от 2,5 до 3 тысяч соловьев. Наибольшее количество пернатых выбирают в мегаполисе парки и скверы юго-запада, северо-запада и востока столицы. Наименьшее количество соловьев обитает на севере города, однако и тут их можно послушать, например, в районе Сокола, в Дмитровском и Тимирязевском парках.